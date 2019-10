Nissan onthult Ariya Concept

Nissan onthult in Tokio de Ariya Concept, een auto die al eerder is uitgelekt. De elektrische cross-over is volgens Nissan zeer belangrijk en laat samen met de eerder getoonde IMx-concept een nieuwe designrichting zien.

De strakke lijnen van de Ariya ogen niet eens zo ‘concept-achtig’, en dat is geen toeval. Nissan stelt dat deze auto als geen ander laat zien welke kant het merk in de komende jaren op wil op het gebied van design. Korte overhangen, de opvallend grote V-vorm in de dichte grille en een interieur dat ‘meer als een lounche dan als een auto-interieur’ aanvoelt horen daarbij.

"Hoewel het een concept-car is, zouden de gewaagde styling en onconventionele in- en exterieurdetails het in de nabije toekomst zomaar eens tot serieproductie kunnen schoppen”, zeggen de Japanners letterlijk in hun persbericht. Kijk dus niet gek op als de Qashqai binnenkort een elektrisch broertje krijgt.

Helaas krijgen we dat interieur nog niet te zien, want Nissan kiest ervoor om slechts twee afbeeldingen van de Ariya te verspreiden. Ook naar specificaties is het nog even gissen, al is al wel duidelijk dat iedere as een eigen elektromotor krijgt. Voor zijn autonome functies vertrouwt de auto op ProPilot 2.0, een nieuwe versie van het systeem dat nu al in verschillende modellen verkrijgbaar is.

De Ariya Concept mag van Nissan eigenlijk niet los worden gezien van de IMk Concept, een typisch Japanse, maar daardoor niet minder charmante elektrische stadsauto. Samen staan ze voor het Nissan van de nabije toekomst, waarbij de IMk uiteraard binnen, en de Ariya buiten de stadsgrenzen wordt ingezet.