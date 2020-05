Blik to the Future: Renault Morphoz

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De autosalon van Genève had in maart dit jaar als podium moeten dienen waarop tal van autofabrikanten hun nieuwkomers zouden presenteren. De Renault Morphoz Concept was een van die nieuwelingen, een uitschuifbare en volledig elektrische SUV waar Renault graag een groot publiek omheen had willen zien. De futuristisch ogende concept-car was namelijk veel meer dan slechts een markant vormgegeven aandachtstrekker!

Een snelle terugblik. De met opvallende designelementen doorspekte Morphoz Concept die Renault eerder dit jaar presenteerde, had één wel heel opvallende eigenschap. De elektrische SUV was namelijk twee auto’s in één. Bijna letterlijke. Het studiemodel kende namelijk een City- en een Travel-modus die invloed hadden op de afmetingen van de concept-car. In City-modus was de Morphoz 4,4 meter lang en bedroeg de wielbasis 2,73 meter. Wie de auto in de Travel-stand zette, werd getrakteerd op een bijzonder tafereel. De snuit van de Morphoz Concept schoof samen met het voorste deel van het platform 20 centimeter naar voren waardoor de wielbasis toenam tot 2,93 meter. Omdat ook de achterzijde van de auto in deze Travel-modus verder naar buiten kwam, nam de bagageruimte toe en kwam de totale wagenlengte uit op 4,80 meter. Hoewel deze harmonicatruc natuurlijk een typische gimmick is voor een concept, lag er een zeer relevant principe aan ten grondslag.

De Morphoz Concept fungeerde namelijk als uithangbord van een volledig nieuw modulair platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie. Dat platform heet CMF-EV en het uitschuifkunstje van de Morphoz diende puur om te illustreren dat die nieuwe elektrische basis in diverse formaten onder diverse modellen van de alliantie een plek krijgt.

Aan AutoWeek werd onder meer bevestigd dat er binnen enkele jaren een elektrische SUV van Renault komt met uiterlijke kenmerken van die Morphoz. Een zeer belangrijke nieuwkomer die voor omstreeks 2022 gepland staat. Kijken we naar het huidige elektrische modellenaanbod van Renault, dan komen we daar de Twizy, Zoe, de Z.E-versies van de Kangoo en Master en straks de Twingo tegen. Een elektrische SUV schittert door afwezigheid. Die nieuwe elektrische SUV is dus zeer welkom, en reken maar dat het niet bij één model blijft.

E-space

Hoewel EV’s wegens het ontbreken van een ruimte-opslokkende verbrandingsmotor en dito transmissie over het algemeen ruimer zijn dan vergelijkbare auto’s met conventionele aandrijflijnen, beloven de vooralsnog naamloze nieuwkomers op het CMF-EV-platform bijzonder ruim te worden. De modulaire basis kenmerkt zich door zijn relatief lange wielbasis, ver op de hoeken geplaatste wielen en een vlakke vloer. Renault is daarnaast in staat een groot aantal onderdelen, waaronder de hardware van de airconditioning, in de neus van de EV’s kwijt te kunnen. Dit komt de interieurruimte natuurlijk weer ten goede. Omdat het platform helemaal gericht is op auto’s met een accupakket aan boord, kunnen de batterijen volgens Renault eenvoudig worden weggewerkt in het achterste deel van de bodem. De op stapel staande EV’s beloven dan ook een vrij laag silhouet te krijgen, iets dat weer een positieve uitwerking heeft op de luchtweerstand en op het zwaartepunt, dus daarmee op de rijeigenschappen.

De zo’n 4,5 meter lange elektrische SUV van Renault zal in de basis een voorwielaandrijver zijn, maar doordat het platform geschikt is voor de plaatsing van elektromotoren aan zowel voor- als achterzijde van de auto, zal een vierwielaangedreven variant zich ongetwijfeld ook aandienen.

De kristallen WLTP-bol voorspelt dat de elektrische SUV van Kadjar-formaat op een acculading zo’n 400 kilometer ver moet kunnen komen, afhankelijk van het formaat van het accupakket. We mikken op een set batterijen met een capaciteit van minstens 40 kWh, al bewees de Morphoz al dat het CMA-EV-platform plek biedt aan een 90 kWh groot elektrohart. Reken voor de basisversie op zo’n 130 pk aan elektrische spierkracht.

Ga er maar vanuit dat Renaults elektrische SUV tal van broertjes en zusjes krijgt. En het zit er dik in dat elektrische nieuwkomers van Nissan én van Mitsubishi van dezelfde modulaire basis gebruik zullen maken!