Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Renault koopt alle aandelen van Volvo Group in gezamenlijk busjesavontuur

Flexis is nu een Frans feestje

30
Renault Estafette, Goelette en Trafic
Lars Krijgsman

Renault Group trekt de portemonnee en is nu volledig eigenaar van Flexis, het samenwerkingsverband op het gebied van elektrische bedrijfswagens dat het samen met Volvo Group uit de grond stampte.

Renault Group en Volvo Group sloegen de handen in 2024 stevig ineen en richtten Flexis SAS op: een samenwerkingsverband dat zich volledig zou richten op de ontwikkeling van elektrische bedrijfswagens. Nog geen twee volle jaren na de oprichting van de joint-venture koopt Renault Group alle aandelen van Volvo Group (45 procent) in Flexis SAS. Nu het toch de portemonnee in de hand heeft, koopt Renault Group ook het aandeel van 10 procent dat CMA-CGM in het bedrijf had. Met andere woorden: Renault Group is nu volledig eigenaar van Flexis SAS.

Dat betekent dat Renault Group de ontwikkeling van de uitgebreide reeks elektrische bedrijfswagens waar Flexis aan werkte, volledig overneemt. Dat zijn er in ieder geval drie: de Trafic, Estafette en Goelette. De nieuwe Renault Trafic Van E-Tech Electric wordt vanaf eind dit jaar gebouwd in het Franse Sandouville.

Hoewel Volvo Group geen aandeelhouder meer is, verdwijnt het merk niet helemaal uit beeld. Volvo Group gaat de Trafic via Renault Trucks namelijk ook zelf voeren. Wat dat betekent? Daar gaan we. Renault Trucks en Renault hoorden ooit bij elkaar, maar sinds 2001 is Renault Trucks eigendom van de Volvo Group. Volvo Group is op zijn beurt een bedrijf dat maar weinig te maken heeft met automerk Volvo en zich vooral met bedrijfswagens bezighoudt. Net als nu met de huidige generatie Trafic en Master het geval is, komt de nieuwe elektrische Renault Trafic straks dus uit de koker van Renault Trucks én uit die van Renault Group.

30 Bekijk reacties
Renault Bestelauto's Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Renault

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Renault Kangoo 1.5dCi L2/H1 Maxi Euro 6!

Renault Kangoo 1.5dCi L2/H1 Maxi Euro 6!

  • 2018
  • 174.691 km
€ 6.837
Renault Symbioz 1.6 E-Tech full hybrid 145 Iconic

Renault Symbioz 1.6 E-Tech full hybrid 145 Iconic

  • 2025
  • 0 km
€ 31.895
Renault Captur E-Tech full hybrid 145pk Techno | 360 graden camera | Adaptive Cruise control | Stuurwiel verwarmd | Groot scherm | Dode hoek detectie |

Renault Captur E-Tech full hybrid 145pk Techno | 360 graden camera | Adaptive Cruise control | Stuurwiel verwarmd | Groot scherm | Dode hoek detectie |

  • 2023
  • 28.821 km
€ 23.945

Lees ook

Vergelijkende test
Renault 8, Skoda MB1100, klassiekers met motor achterin

Toen Oost en West gescheiden waren maar de motor vaak achterin lag

Achtergrond
Volkswagen Polo en Ford Fiesta

Deze compacte hatchbacks waren ooit doodgewoon maar nu stijgen ze in waarde

Nieuws
Renault Twingo

Met deze Renault Twingo rijd je voor slechts €2.000 een toekomstige klassieker

Nieuws
Renault 18 Turbo

Deze Renault 18 Turbo staat al heel lang aan de ketting - Liefhebber gezocht

Nieuws
Renault Symbioz

Renault Symbioz voor het eerst als mild-hybride

Lezersreacties (30)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.