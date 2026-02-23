Renault Group trekt de portemonnee en is nu volledig eigenaar van Flexis, het samenwerkingsverband op het gebied van elektrische bedrijfswagens dat het samen met Volvo Group uit de grond stampte.

Renault Group en Volvo Group sloegen de handen in 2024 stevig ineen en richtten Flexis SAS op: een samenwerkingsverband dat zich volledig zou richten op de ontwikkeling van elektrische bedrijfswagens. Nog geen twee volle jaren na de oprichting van de joint-venture koopt Renault Group alle aandelen van Volvo Group (45 procent) in Flexis SAS. Nu het toch de portemonnee in de hand heeft, koopt Renault Group ook het aandeel van 10 procent dat CMA-CGM in het bedrijf had. Met andere woorden: Renault Group is nu volledig eigenaar van Flexis SAS.

Dat betekent dat Renault Group de ontwikkeling van de uitgebreide reeks elektrische bedrijfswagens waar Flexis aan werkte, volledig overneemt. Dat zijn er in ieder geval drie: de Trafic, Estafette en Goelette. De nieuwe Renault Trafic Van E-Tech Electric wordt vanaf eind dit jaar gebouwd in het Franse Sandouville.

Hoewel Volvo Group geen aandeelhouder meer is, verdwijnt het merk niet helemaal uit beeld. Volvo Group gaat de Trafic via Renault Trucks namelijk ook zelf voeren. Wat dat betekent? Daar gaan we. Renault Trucks en Renault hoorden ooit bij elkaar, maar sinds 2001 is Renault Trucks eigendom van de Volvo Group. Volvo Group is op zijn beurt een bedrijf dat maar weinig te maken heeft met automerk Volvo en zich vooral met bedrijfswagens bezighoudt. Net als nu met de huidige generatie Trafic en Master het geval is, komt de nieuwe elektrische Renault Trafic straks dus uit de koker van Renault Trucks én uit die van Renault Group.