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Mywheels deelauto v2g utrecht Renault 5 laadpaal
 
Nieuws

Utrecht krijgt primeur: auto’s ingezet om stroomnet te ontlasten

V2G in de praktijk

Jan Lemkes
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Vehicle-to-grid is technisch al heel lang mogelijk, maar nu is het ook in de praktijk mogelijk. Netbeheerder Stedin buit dat samen met andere partijen meteen uit door het Utrechtse stroomnet met auto’s te ontlasten. Dat is naar verluidt een Europese primeur.

Utrecht heeft een serieus probleem met netcongestie, al is dat natuurlijk niet uniek in Europa. In een poging de situatie wat te verbeteren, gaan netbeheerder Stedin, lokale netwerkprovider LomboXnet, deelautobedrijf MyWheels en laadpaalaanbieder We Drive Solar het netwerk ontlasten met ladende EV’s. Dat is volgens We Drive Solar-CEO Robin Berg een Europese primeur. De betrokkenheid van Stedin lijkt hierbij trouwens het grootste nieuws, want de andere drie werden al eerder genoemd in het kader van een V2G-project in Utrecht.

Het door de betrokken partijen ondertekende Capaciteitssturingscontract (CSC) maakt het mogelijk om aan de laadpaal aangesloten auto’s niet alleen op te laden, maar desnoods ook ‘leeg te trekken’. De samenwerkende partijen vormen samen alles wat nodig is om dat mogelijk te maken, want MyWheels werkt veel met Renaults 5 en die is geschikt voor dit soort V2G-praktijken. Op dit moment zijn in de regio al 500 geschikte, bidirectioneel ladende auto’s actief, vooral dankzij die deelauto’s van MyWheels. De verwachting is echter dat dit aantal snel zal groeien, vooral omdat ook andere merken zeer binnenkort met V2G-functionaliteit gaan komen.

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