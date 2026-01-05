Renault Filante wordt nieuwe premium-Renault

Renault komt met een nieuw model: de Filante. Dat wordt uiteraard een cross-over, maar niet zomaar een. Volgens de Fransen is het een high-end model. Inderdaad, een luxe- of premiumauto dus.

Vind je het leveringsgamma van Renault nog niet uitgebreid genoeg? Dan is er goed nieuws. Renault komt met een fonkelnieuw model dat Filante heet. Het is een cross-over die het Franse merk als 'hoogwaardig' omschrijft en die dus hoog in de markt gepositioneerd wordt. Het is goed mogelijk dat de modelnaam Filante je bekend voorkomt. Met de Filante Record 2025 heeft Renault immers al een elektrische proeftuin in zijn ontwikkelingskamers staan.

De Renault Filante wordt straks in het Zuid-Koreaanse Busan geproduceerd. Zuid-Korea is ook het land waar de nieuwe cross-over als eerste op de markt komt. De reden: in Zuid-Korea zijn D- en E-segmenters sterk in trek, zo zegt Renault. Later moet de Filante ook in andere markten verkocht worden. Wat Filante betekent? Daar gaan we: "Semantisch gezien verwijst Filante direct naar vallende sterren, de ruimte en reizen. Allemaal elementen die prachtig aansluiten bij het statige ontwerp van onze auto", aldus Sylvia dos Santos, die bij Renault verantwoordelijk is voor de naamgeving van auto's.

Renault produceert in Busan onder meer de hier niet leverbare Grand Koleos. Die Renault Grand Koleos is het resultaat van een samenwerking tussen Renault en Geely. Wat techniek betreft leunt de Grand Koleos dan ook sterk op de Geely Xingyue. Het is niet ondenkbaar dat de Renault Filante een afgeleide is van die SUV. We zien in ieder geval een teaserplaat waarop we het zijaanzicht van de Filante zien. De SUV krijgt een ietwat aflopende daklijn, gesegmenteerde achterlichten en diverse led-elementen in het front. Als de Filante inderdaad aan de Grand Koleos gerelateerd is, dan hoef je niet te verwachten dat het een EV is. De Grand Koleos is er alleen met een traditionele benzinemotor en als hybride.