Een elektrisch bereik van dik duizend kilometer klinkt als een droom. Deze elektrische Renault haalt dat met gemak, maar kopen kun je hem helaas niet.

Renault trapte 2025 af met de presentatie van de interessant vormgegeven Filante Record 2025. Het is die ook een klein jaar later nog opvallende showauto waarmee Renault ook nu weer de aandacht trekt. De Renault Filante Record 2025 was in het leven geroepen om vooral wat elektrische efficiëntie betreft hoge ogen te gooien. Lang was niet duidelijk wat Renault er precies mee van plan was. Tot nu. De elektrische proeftuin is op pad gestuurd en heeft ruim 1.000 kilometer gereden zonder bij te laden. Dat is an sich geen wereldschokkende prestatie. Interessanter is de gemiddelde snelheid die de Renault Filante Record 2025 tijdens zijn rit reed.

De Polestar 3 reed eerder dit jaar 935 kilometer op een volle acculading, maar hield daar een gemiddelde snelheid van 35 km/h bij aan. De 1.000 kilo zware Renault Filante Record 2025 reed 9 uur en 52 minuten een afstand van 1.008 kilometer, met een gemiddelde snelheid van 102 km/h tot gevolg. Na die 1.008 kilometer was de 87 kWh accu, die ook in de Scenic E-Tech Electric ligt, nog voor 11 procent gevuld. Volgens de Fransen had de EV daar bij een snelheid van minimaal 100 km/h nog minimaal 120 extra kilometers uit kunnen wringen. Het gemiddeld verbruik bedroeg 7,8 kWh/ 100 kilometer. Belangrijke kanttekening: de Filante Record 2025 reed zijn 1.008 kilometer niet op de openbare weg, maar op een testcircuit in Marokko.

Opmerkelijk: de Filante Record 2025 ziet er flink anders uit dan eerder dit jaar. De buiten de carrosserie geplaatste wielen zijn op totaal andere wijze overkapt, de ronde led-verlichting heeft het als de voorbumper het veld moeten ruimen.

