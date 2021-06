Renault en Envision sluiten deal voor Franse accufabriek

Renault vult zijn 'ElectriCity'-plan voor het opschalen van de productie van EV's verder in. Het Franse automerk sluit daarvoor een overeenkomst met de Chinese accufabrikant Envision AESC. In het Franse Douai gaat men een nieuwe accufabriek bouwen met een uiteindelijke productiecapaciteit van 24 GWh in 2030.

Envision AESC is een Chinees bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in accutechnologie en het fabriceren van accu's. Het bedrijf had al banden met Nissan, dus de stap naar Renault is gezien de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi niet heel groot meer. In 2024 moet de productiecapaciteit op 9 GWh per jaar liggen, in aanloop naar 2030 moet dat worden opgeschaald naar 24 GWh per jaar. Envision investeert €2 miljard in het project. Renault wedt niet op één paard, want momenteel hebben de Fransen een overeenkomst met LG Chem voor de levering van accu's. Onder meer de nieuwe Mégane E-Tech Electric krijgt die accu's nog. De nieuwe Renault 5 krijgt wél accu's van Envision.

De locatie van de nieuwe accufabriek zit dicht bij de reeds bestaande fabrieken van Renault in Douai, Maubeuge en Ruitz, wat betekent dat het nieuwe industriële cluster ElectriCity verder vorm krijgt. De accufabriek zorgt voor 700 extra banen, in totaal moet ElectriCity gaan zorgen voor 4.500 nieuwe banen. Renault benadrukt dat in 2030 90 procent van de verkochte modellen een EV gaat zijn. Naast de overeenkomst met Envision tekende Renault een intentieverklaring met de Franse start-up Verkor. In samenwerking met dit bedrijf wil Renault een high-performance accu ontwikkelen voor het C-segment en hoger, maar ook de nieuwe Alpine-modellen gaan voorzien van stroom. In 2026 wil Renault ook een accufabriek hebben gebouwd samen met Verkor. Die moet dan goed zijn voor 10 GWh per jaar, oplopend tot 20 GWh in 2030.