Renault liet in oktober vorig jaar de Mégane eVision zien. De Mégane eVision was een concept-car waarmee Renault een duidelijk signaal gaf: er zou relatief snel een elektrisch model toegevoegd worden aan de Mégane-familie. De Mégane eVision oogde op een handjevol designdetails namelijk al behoorlijk productierijp. Renault laat nu foto's zien van een ingepakte pre-productieversie van zijn nieuwe elektrische model, een auto die luistert naar de naam Mégane E-Tech Electric.

De Renault Mégane E-Tech Electric hangt zoals gezegd nog behoorlijk in de plakkers, maar van het definitieve ontwerp van de auto valt al een boel te zien. De elektrische Mégane E-Tech Electric heeft een groot en opvallend plat Renault-logo in z'n neus. Vanuit het logo lopen dunne ledstrips richting de koplampen, relatief platte units met eronder een uitloper die in het geval van dit ingepakte exemplaar géén ledverlichting bevat. De Mégane eVision was dit wel het geval.

Ook aan de achterkant zien we platte lichtunits. De ledachterlichten zijn onder meer versierd met opvallende 'streepjes'. Over vrijwel de gehele breedte van de bips loopt een chroomstrip, een platte strook die enkel wordt onderbroken door het nieuwe, platte Renault-logo dat centraal op de achterklep is geplaatst. De Mégane E-Tech Electric heeft verder verborgen achterste handgrepen. Ze zitten niet op de gebruikelijke plek maar zijn in de C-stijl verwerkt. Zaken alz de kunststof aankleding rond de wielkasten en in de bumpers moeten de Renault Mégane E-Tech Electric de uitstraling van een cross-over geven.

Naar verwachting krijgt de met cross-overelementen doorspekte elektrische hatchback straks een plekje naast de Mégane in het gamma. De afmetingen komen ongetwijfeld redelijk overeen met die van de vorig jaar getoonde Mégane eVision. Die showauto was met zijn lengte van 4,21 meter ruim 15 centimeter korter dan de huidige Mégane (hatchback). Onderhuids gaat het samen met Nissan ontwikkelde CMF-EV-platform schuil, een puur voor EV's bestemde basis. Net als de Mégane eVision heeft de Mégane E-Tech Electric op deze foto's een 60 kWh accu in z'n bodem. De elektromotor is net als in dat studiemodel 217 pk en 300 Nm sterk. De Mégane E-Tech Electric moet daar volgens Renault een WLTP-actieradius van 450 kilometer mee kunnen scoren. Het maximale laadvermogen lijkt gezien de sticker op de getoonde auto 160 kW te bedragen.

De elektrische Renault Mégane E-Tech Electric wordt naar verwachting nog dit jaar onthuld.