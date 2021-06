Renault voegt fabrieken samen voor EV-productie

Renault maakt de weg vrij voor de grootschalige productie van EV's. De bestaande fabrieken in Douai, Maubeuge en Ruitz worden samengevoegd onder de vlag 'Renault ElectriCity'. Uiteindelijk moeten er in 2025 400.000 EV's per jaar van de band rollen.

De stap om de drie fabrieken samen te voegen is onderdeel van het 'Renaulution'-plan van Renault. Momenteel werken er al zo'n 5.000 mensen in de fabrieken, daaraan worden straks nog 700 banen toegevoegd. Om het personeel te ondersteunen bij de veranderingen werkt Renault samen met universiteiten in de regio om trainingen te ontwikkelen. Het doel van de samenwerking tussen de fabrieken is om efficiënter te werken en uiteindelijk dus 400.000 EV's per jaar op de weg te zetten.

De fabrieken krijgen allemaal een eigen taak toebedeeld. In Douai loopt vanaf 2021 de Mégane E-Tech Electric van de productieband. Daarnaast krijgt de fabriek een ander toekomstig model uit het C-segment toebedeeld op het CMF-EV-platform. Wat dat precies is, houdt Renault nog even onder de pet. Daarnaast krijgt de fabriek in de toekomst de mogelijkheid om auto's uit het B-segment te produceren op een nieuw elektrisch platform. Ook die invulling blijft vooralsnog vaag, maar de kans is aanwezig dat het hier onder meer gaat om de nieuwe Renault 5 en een reïncarnatie van de Renault 4. Het Renaulution-plan sprak in ieder geval al over twee elektrische nieuwe B-segmenters.

Maubeuge, waar nu de Kangoo Electric in elkaar wordt geschroefd, krijgt naast de bouw van de nieuwe Kangoo vanaf 2022 ook de productie van de Kangoo E-Tech Electric voor zijn rekening. Daarbij wijst Renault de fabriek ook 'andere varianten' van de nieuwe Kangoo toe, maar ook hier treedt de autofabrikant niet in detail. De fabriek in Ruitz produceert geen auto's, maar is verantwoordelijk voor elektrische onderdelen.