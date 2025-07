Nieuwe baas Renault brengt meteen lastig nieuws

De fonkelnieuwe, tijdelijk aangestelde CEO van Renault, Duncan Minto, heeft al wat jaartjes ervaring als CFO binnen het concern. Aan hem dan ook de schone taak om in zijn tijdelijke dubbelrol als CFO en CEO van de Renault Group de verwachtingen voor de rest van het jaar toe te lichten. Nou, of dat een schone taak is? In dit geval is het eerder een beetje ongemakkelijk, want Renault verwacht dat dit jaar wat slechter uitpakt dan eerder nog werd voorspeld.

Renault schroeft de verwachte winstmarge omlaag van 7 procent naar 6,5 procent. Ook is er aanzienlijk minder vrije kasstroom beschikbaar, namelijk tussen de 1 en 1,5 miljard euro in plaats van 2 miljard. De reden? De verkopen vallen simpelweg wat tegen. Analisten hadden volgens Reuters op veel betere cijfers gerekend en Renault kreeg mede daarom woensdag een flinke klap van bijna 18 procent op de beurs. Dat kan ook ten dele komen door de onzekerheid rond het leiderschap van het Franse bedrijf.