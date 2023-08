Renault 5: leuker en goedkoper dan de Zoe - Vooruitblik

Highlights

In 2024 op de markt

Goedkoper dan de Zoe

Ook als sportieve Alpine

Je moet zo ongeveer onder een steen hebben gelegen als je onwetend bent over de komst van een nieuwe en volledig elektrische Renault 5. Althans, dat moet haast wel gezien de aandacht die Renault er de laatste tijd aan heeft geschonken. De Fransen trapten 2021 knallend af door de 5 Prototype op het digitale podium te tillen, een studiemodel in de vorm van een elektrische herinterpretatie van het 5’je dat in 1972 verscheen. Al snel bleek dat studiemodel veel meer dan slechts een creatieve uitspatting. Er komt een productiemodel, dat veel gelijkenissen vertoont met het prototype. Renault heeft zelfs al foto’s van de definitieve elektrische 5 de wereld in geslingerd, waarop hij erg goed zichtbaar was. Zo goed zelfs, dat onze illustrator niet al te hard achter de laptop heeft hoeven zweten op een digitale voorstelling van het elektrische 5’je.

Trouw

De 5 die begin volgend jaar verschijnt en die niet veel later bij de dealers zal staan, lijkt bijzonder sterk op de 5 Prototype van twee jaar geleden. Net als bij het studiemodel zijn de handgrepen van de achterportieren verborgen in de C-stijlen. Over de gehele breedte van de bilpartij loopt een strip waarin de merknaam Renault in een opvallend klein lettertype staat uitgeschreven. Rechts ervan zien we een gestileerde ‘5’. De achterlichten zijn op vergelijkbare wijze ingevuld als bij de 5 Prototype. Anders dan bij de eerste en tweede generatie van de oude R5 zit de kentekenplaat niet in de achterklep, maar een verdieping lager in de achterbumper. De handgrepen van de voorportieren zijn anders dan bij de 5 Prototype niet in de portieren verzonken, maar vrij conventioneel van vorm. Verder hebben de kleine buitenspiegeltjes van het studiemodel plaats gemaakt voor grotere exemplaren. De verhoging in de voorklep van de 5 Prototype blijft eveneens behouden en dat is een geinige verwijzing naar het luchtrooster in de motorkap van de oer-5. De laadklep bevindt zich in het linker voorscherm.

Geen dure retro-uitstraling

Hoewel Renault van de 5 een kek hebbeding maakt, parkeert het merk hem straks in het hart van het elektrische B-segment. Renault blijft weg van Mini-achtige toestanden, waarbij je als klant flink moet betalen voor de retro-uitstraling. Sterker nog, de 5 moet een kale Europese vanafprijs krijgen die lager is dan de prijs van de Zoe. De Renault 5 wordt geen aanvulling op het huidige leveringsgamma. Hij moet de Zoe uit het gamma drukken, die straks bij het aantreden van de Renault 5 al twaalf jaar op de markt is.

Om de ontwikkelingskosten binnen de perken te houden, bouwt Renault de 5 op het CMF-B- EV-platform. Dat is een voor EV’s bestemd platform, maar 70 procent van die modulaire basis wordt gedeeld met het CMF-B-platform dat je kent van de Clio en de Captur. Renault belooft een laag zwaartepunt – het is immers een EV – multi-link ophanging achter en een accupakket dat lichter is dan dat van de Zoe. Verder weten we inmiddels dat zijn elektromotor een afgeleide is van de krachtbron die in de Megane E-Tech Electric dienst doet.

Eenmaal op de markt krijgt de Renault 5 zijn internationaal extreem populaire landgenoot tegenover zich: de Peugeot e-208. En dat betekent verder dat de Opel Corsa Electric en de elektrische opvolger van de Citroën C3 ook concurreren met de retro-Renault. Misschien wel nog groter is het gevaar dat in 2025 uit Duitsland komt. Uit Wolfsburg, om precies te zijn. Volkswagen presenteert in 2025 immers de ID.2, die – als het lukt – een vanafprijs van minder dan €25.000 krijgt, met in het beste geval een actieradius van maximaal 450 kilometer. Wat frivoliteit betreft staan de ID.2 en R5 in ieder geval mijlenver uit elkaar. De ID.2 belooft nu juist een bloedserieus model te worden, en dat zijn we niet gewend van de ID-familie. Net als de Renault 5 is de ID.2 straks een voorwielaandrijver.

Van Renault 5 naar Nissan Micra

Heeft Renault nog een manier gevonden om de legende van de 5 Turbo naar het heden te vertalen? Nee, maar via een omweg toch een beetje. Het sportieve zustermerk Alpine komt immers met een lekker extreme 5. De techniek die je onder de nieuwe Renault 5 vindt, komt op termijn ook in het magazijn van Nissan te liggen. De compacte Fransman krijgt dan ook een broertje in de vorm van de volgende Nissan Micra. Deze verdere verspreiding van de voor de 5 ontwikkelde techniek moet helpen hem relatief betaalbaar te houden. Begin volgend jaar weten we of Renault in die missie is geslaagd.