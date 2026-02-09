De kans dat je ooit een Renault 5 Turbo 3E in Nederland zult tegenkomen, blijkt nog best aanwezig. Er zijn hier namelijk al tientallen exemplaren verkocht van deze bizarre EV, die tot wel zes keer duurder is dan een reguliere Renault 5.

De Renault 5 Turbo 3E is wat de Renault 5 Turbo ooit was voor de oorspronkelijke 5 en de Clio V6 voor de Clio. Hij heeft dus eigenlijk niets te maken met de auto waarmee hij zijn naam en wat designelementen deelt, maar is eigenlijk gewoon een apart ontwikkelde sportauto volgens hetzelfde thema. In het geval van de moderne Turbo 3E betekent dat alsnog een elektrische aandrijflijn, maar dan wel een hele bijzondere. De supersportieve Renault heeft twee elektromotoren op de achteras, die dus ieder een achterwiel bedienen. De focus ligt op driften en er is zelfs een hydraulische handrem om dat zo makkelijk mogelijk te maken. Het totale vermogen komt op 540 pk, een 0-100-sprintje is in 3,5 tel achter de rug en de topsnelheid ligt boven de 270 km/h. De 70 kWh-accu van de Renault 5 Turbo 3E is straks vast snel leeg, maar laat zich gelukkig ook met 350 kW weer volpompen.

Aan de buitenkant is de Turbo 3E onmiskenbaar een 5, maar ook onmiskenbaar anders. Hij is aanzienlijk lager en breder, heeft een driedeurs carrosserie en deelt alleen de voorruit, de spiegels en de achterlichten met de reguliere 5. De prijs van dit unieke speeltje: minimaal zo’n 1,5 ton. Bizar natuurlijk voor een 5, maar ook weer niet zo gek als je bedenkt hoeveel ontwikkelingsbudget hieraan gespendeerd moet zijn. De in totaal 1.980 te bouwen exemplaren zijn vast snel uitverkocht. Een niet onaanzienlijk deel komt zelfs naar Nederland. De importeur laat weten dat er al meer dan 70 Turbo 3E’s zijn verkocht in ons land, ofwel 3,5 procent van het wereldwijde totaal.