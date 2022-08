Nieuwe Nissan Micra helemaal anders - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Alweer bijna veertig jaar geleden verscheen de eerste Nissan Micra bij ons in de showrooms. Een model dat al snel niet meer weg te denken was uit het Nederlandse straatbeeld en waarvan de eerste en tweede generatie als warme broodjes over de toonbank gingen. De lekker blij gelijnde derde ­generatie had het al iets minder makkelijk, maar de in 2010 geïntroduceerde vorige ­Nissan Micra had pas echt moeite om kopers naar de showroom te lokken.

In 2017 kwam de aflossing en verscheen de huidige, meer succesvolle Micra. Een ­verkoophit zoals zijn verre voorvaders is het niet geworden. Dat hij nog op hetzelfde platform staat als de vorige Micra en daarmee technisch al snel achterliep op concern­genoot Renault Clio, heeft niet meegeholpen. Vorig jaar verkocht Nissan in ons land 1.065 Micra’s, terwijl Renault 4.634 Clio’s aan de man bracht. Om van de verkoopcijfers van de Volkswagen Polo, Opel Corsa en Peugeot 208 nog maar te zwijgen.

Aaibaarheidsgehalte

Dat moet dus beter en daarom loopt Nissan met de techniek voor de volgende Micra wél direct in de pas met Renault. Sterker zelfs: de nieuwe Micra wordt oneerbiedig gezegd een Renault met een ander jasje. Renault trekt namelijk voortaan de Europese kar voor de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie en levert daarmee ook de basis voor de nieuwe auto’s van Nissan en Mitsubishi. De Micra wordt een Nissan-versie van de nieuwe en volledig elektrische Renault 5. De eerste teaserbeelden, waarop onze illustrator de hier getoonde toekomstbeelden heeft gebaseerd, maken duidelijk dat Nissan alles op alles zet om de Micra toch een geheel eigen gezicht te ­geven. Weliswaar is in de basisvorm veel van de nieuwe Renault 5 terug te zien, maar de voor- en de achtersteven van de Micra zijn compleet anders. Nissan grijpt enigszins ­terug op het hoge aaibaarheidsgehalte van de Micra’s van weleer, maar dan wel met een stoer randje. Zowel voor als achter zien we ronde ledverlichting. Aan de voorkant springen de priemende led-units in het ­midden van het ‘cirkeltje’ dagrijverlichting in het oog. Het lijkt een speels en onderscheidend ontwerp te worden, dat net als bij de Juke niet voor één gat te vangen is.

Onderhuids is het allemaal wél een-op-een Renault 5. De auto’s gaan ook naast elkaar van de band rollen in Noord-Frankrijk. De ­Micra staat op hetzelfde CMF-B-EV-platform, een nieuwe basis die alleen voor compacte elektrische auto’s is bedoeld. Een Micra met brandstofmotor hoeven we dus niet te verwachten. Op basis van wat Renault al heeft losgelaten over de 5, mogen we voor de Micra ook rekenen op een 136 pk sterke elektromotor en een ­actieradius van zo’n 400 km.

Veel voor weinig

Ongetwijfeld komen er meerdere uitvoeringen, waarvan de goedkoopste mogelijk onder de €30.000 blijft. De Micra gaat dus weliswaar verder als kek vormgegeven EV, maar moet tegelijkertijd teruggrijpen op het aloude ‘veel voor weinig’ wat de oer-Micra’s hadden. De nieuwe Micra verwachten we op zijn vroegst in 2024, want dan komt ook de retro Renault 5 op de markt.