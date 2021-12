Regeerakkoord: rekeningrijden en alleen EV’s in 2030

De kogel is door de kerk en Rutte IV heeft zijn plannen bekendgemaakt. Voor automobilisten is het belangrijkste dat er een kilometerheffing moet komen in 2030. Dit lijkt ver weg, maar deze lange tijd is nodig om zaken technisch goed voor de bereiden en de huidige belastingen af te kunnen bouwen. Het betalen per kilometer komt namelijk in de plaats van mrb en bpm, en, voor de weinige plekken in Nederland waar dat zo is, ook voor tol. En het afbouwen van de bpm kost tijd, als je geen problemen wil hebben met de restwaarde van het bestaande wagenpark. Niet geheel ontoevallig is dit tijdpad gelijk aan dat van het plan van de mobiliteitscoalitie deze zomer.

Paul de Waal van de Bovag herkent dat ook veel terug van hun plannen van eerder dit jaar, dat duidelijk als handvat is gebruikt. “Maar het mooiste is dat het taboe duidelijk af is van anders betalen voor mobiliteit, en dat daarmee eindelijk de bpm en mrb verdwijnen. En het lijkt ver weg, gezien de complexiteit van de invoer is dit een realistisch tijdpad.” Wel waarschuwt hij voor de kleine lettertjes: “We hebben altijd hard ingezet op lastenneutraal werken. De automobilist mag er onderaan de streep niet op achteruitgaan. In het akkoord spreekt men nu van lastenneutraal voor de óverheid. En dat is wat anders. Dan zou je ook de kosten van invoeren doorberekenen in de kilometerprijs, en daar zijn wij tegen. Dat moet een algemene investering zijn, geen kosten die je op de automobilisten moet afwentelen. Dus daar houden we de vinger aan de pols.” Ook Han ten Broeke, algemeen voorzitter van de Bovag, is in brede zin te spreken over wat er in het regeerakkoord staat: "Het taboe er af! Dat is goed en dat is noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is namelijk onhoudbaar, oneerlijk en remt de vergroening.”

Geen spitsheffing

Belangrijk is ook dat het nieuwe kabinet de kilometerheffing níet plaats en tijdgebonden wil maken. Geen spitsheffing dus. Verder is van belang dat in het akkoord een streven staat dat er vanaf 2030 alleen nog maar ZEV-auto’s nieuw worden verkocht. Dus elektrische auto’s, of auto’s op waterstof of met zonnecellen.

Bpm-vrijstelling bestelauto's verdwijnt

Wat verdwijnt is de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie stappen naar nul afgebouwd in 2026. Hierna is het reguliere bpm-tarief voor bestelauto’s ook van toepassing voor ondernemers. De vrijstelling in de bpm voor elektrische bestelauto’s blijft wel bestaan. Dit is een behoorlijke lastenverzwaring voor ondernemers, al is het maar omdat de CO2-uitstoot op bestelauto’s relatief hoog ligt.