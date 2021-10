‘Rekeningrijden moet mee in regeerakkoord’

De laatste keer dat het woord ‘rekeningrijden’ in een kop op AutoWeek.nl stond, is alweer bijna een jaar geleden . Weinig verrassend: het thema staat opnieuw op de agenda.

Deze keer is het niet een politieke partij, maar een samenspel van Bovag, de ANWB en RAI-vereniging dat rekeningrijden onder de aandacht brengt. Het drietal stelt tegenover BNR dat het noodzakelijk is om een manier van betalen naar gebruik mee te nemen in een nieuw regeerakkoord. Anders zou het niet mogelijk zijn om de klimaatdoelen te halen.

Het drietal doet dat in het kader van hun rol in het uitgebreide (auto-)belastingplan dat in het afgelopen voorjaar werd gepresenteerd. Behalve de genoemde partijen waren ook de Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en Natuur en Milieu daarbij betrokken.

Milieu in plaats van files

De kern van het voorstel is uiteraard dat er een overstap moet komen van betalen voor bezit naar betalen naar gebruik. Concreet: de vaste belastingen, zoals aanschafbelasting bpm en de gewichtsafhankelijke motorrijtuigenbelasting, moeten geheel of gedeeltelijk worden vervangen door een tarief dat op de gereden kilometers en de (CO2-)uitstoot van de betreffende auto is gebaseerd.

Dat lijkt het bekende liedje, maar volgens BNR is de reden voor de oproep deze keer wel nieuw. Vervoerseconoom Erik Verhoef stelt tegenover de radiozender dat waar het bij rekeningrijden vroeger vooral om het terugdringen van files ging, nu het halen van klimaatdoelen als voornaamste reden naar voren wordt geschoven. Daarnaast speelt mee dat de overheid toch een manier moet bedenken om autobelastingen te innen als steeds meer auto’s elektrisch worden en inkomsten uit brandstofaccijnzen stevig teruglopen.

'Maatschappelijke verantwoordelijkheid'

Daarmee rijst wel de vraag wat voor belang een 'autoclub' als RAI heeft bij de plannen. Minder rijden, wat uiteindelijk het doel is van rekeningrijden, kan immers niet goed zijn voor de belangenbehartiger van de Nederlandse autobranche. Toch? "We zijn als autobranche een belangrijke oorzaak van de CO2-problematiek, maar door de komst van elektrische auto's ook een groot deel van de oplossing", legt Floris Liebrand van RAI vereniging uit aan AutoWeek. "We zien dat wel degelijk als een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de autobranche". Dat gaat volgens Liebrand bovendien verder dan alleen minder CO2, want nieuwere auto's zijn bijvoorbeeld ook veiliger. Dat er wellicht meer nieuwe auto's worden verkocht als het (nog) meer loont om schoner te rijden, noemt hij "een win-win-situatie".

Daarmee rijst wel de vraag of mensen die geen EV kunnen betalen, niet achter het net vissen bij CO2-gebaseerd rekeningrijden. Liebrand is daarvoor echter niet zo bang: "In de eerste plaats is zo'n [rekengingrijden-, red.] systeem niet van de ene op de andere dag opgetuigd, daar gaan heel wat jaren overheen. In die tijd komen de auto's die nu nieuw worden verkocht, steeds meer beschikbaar op de occasionmarkt. Bovendien willen we ons zeker niet beperken tot alleen EV's als het gaat om schoner rijden. Ook hybrides en auto's op bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen, die vaak veel bereikbaarder zijn, moeten in aanmerking komen voor voordeel. Zo kunnen ook de mensen met een kleinere portemonnee hiervan meeprofiteren."