Recordomzet Fastned door vakantiedrukte en nieuwe laadstations

Fastned, een uitbater van laadstations voor elektrische auto's, heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet geboekt. Het bedrijf opende in het vierde kwartaal van 2025 nieuwe laadstations en breidde bestaande locaties uit. Tijdens de vakantieperiode hebben meer mensen volgens Fastned hun voertuigen opgeladen en het bedrijf profiteerde van de aanhoudende groei van het aantal volledig elektrische voertuigen.

De omzet uit het laden van voertuigen kwam vorig kwartaal uit op 38,1 miljoen euro. Dat is 44 procent meer dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2025 ging ook al een recordomzet in de boeken.

Fastned opende in oktober, november en december 26 nieuwe snellaadstations in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee komt het aantal oplaadpunten van het bedrijf uit op 406, verspreid over negen Europese landen. Ook opende Fastned zijn eerste station in Spanje.

