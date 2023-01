Rechtbank geeft Greenpeace weinig kans tegen Volkswagen

Greenpeace spande eind 2021 een rechtszaak aan tegen de Volkswagen Group. Men stelt dat Volkswagen fundamentele rechten schendt door nog altijd vervuilende auto's op de markt te brengen en eist dat de autoproducent daar in 2030 mee stopt. Ook zou het bedrijf de uitstoot van CO2 dan met 65 procent moeten hebben verlaagd ten opzichte van 2018. De milieuorganisatie beroept zich op een uitspraak uit mei 2020 dat Duitsland de rechten van toekomstige generaties schendt door niet méér te doen tegen klimaatverandering. Ook de door Milieudefensie gewonnen rechtszaak tegen Shell werd door Greenpeace aangehaald.

De zaak kan doorgaan, maar het is onwaarschijnlijk dat de milieuorganisatie de zaak ook gaat winnen. Dat stelt een woordvoerder van de rechtbank in Braunschweig. Het is volgens de woordvoerder onwaarschijnlijk dat de hierboven beschreven strategie tot resultaat leidt. "Grondrechten gelden tussen burgers en de staat. Het opmerkelijke hier is dat privépersonen een privaat bedrijf aanspreken op aantasting van de grondrechten. De zaak zal vermoedelijk niet slagen."

Daarbij komt dat een eerdere zaak van milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) tegen Mercedes-Benz door de rechtbank in Stuttgart werd afgewezen. De rechters daar zeiden dat het niet duidelijk was hoe Mercedes-Benz inbreuk had gemaakt op de rechten van burgers. DUH is daarop in beroep gegaan. Tegen BMW heeft DUH ook nog een zaak lopen. Die wordt begin februari behandeld in München.

Mogelijk heeft Greenpeace het specifiek op de Volkswagen Group gemunt vanwege het dieselschandaal. De Volkswagen Group wees er in reactie op een eerdere rechtszaak al op dat het aanspannen van rechtszaken tegen individuele bedrijven geen geschikte oplossing is voor de klimaatproblematiek en dat het toegewijd is aan de klimaatafspraken van Parijs. Daarbij benadrukte het ook de investeringen die het doet in elektrisch rijden. Het merk Volkswagen wil bovendien in 2033 enkel nog elektrische auto's verkopen in Europa. Daarmee loopt het voor op de EU-eis dat autofabrikanten hier in 2035 enkel nog uitstootvrije auto's mogen verkopen.