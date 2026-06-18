Tesla zou de RDW hebben misleid door informatie over de veiligheidsvoordelen van Full Self Driving Supervised wel heel rooskleurig te presenteren. Een reactie van de RDW bleef uit. Tot nu: de RDW staat achter zijn oordeel over het semi-autonome rijsysteem van Tesla.

'Tesla heeft misleidende informatie aan de RDW gegeven,' schreef Reuters eerder deze week. Tesla zou informatie over de prestaties van Full Self Driving Supervised (FSD Supervised) zodanig positief hebben gepresenteerd, dat de RDW daardoor misleid zou zijn. De RDW reageert nu op de speculatie en blijft achter de goedkeuring van Tesla's semi-autonome rijsysteem staan.

De RDW geeft aan dat het gecontroleerd heeft hoe Tesla zijn aangeleverde data heeft verzameld en geanalyseerd voordat het goedkeuring aan Full Self Driving Supervised verleende. Daarbij zegt de RDW ook data te hebben geanalyseerd van Tesla's die in Europa hebben gereden.

Ook zegt de RDW zich bij zijn besluitvorming niet enkel op informatie van Tesla te hebben gebaseerd. Het zou ook zelf data verzameld en beoordeeld hebben. Die zelf verkregen data is volgens de RDW verkregen uit uitgebreide tests met eigen testapparatuur. Daarbij is het niet over een nacht ijs gegaan. In totaal zou RDW meer dan 3.000 uur aan testwerk op testbanen en de openbare weg kwijt zijn geweest. Daarbij zou RDW gebruik hebben gemaakt van data van 1,8 miljoen kilometer die in Europa met Tesla's met FSD Supervised is gereden.

We laten het de RDW zelf vertellen: "De tests van de RDW, het gaat hier om meer dan 1.000 testruns, zijn uitgevoerd volgens de Europese regels. Ook de data van Tesla die we hebben gebruikt, voldoet aan die regels. We hebben het proces voor het verzamelen van data onafhankelijk beoordeeld en gevalideerd. Met deze eigen tests verzamelden we objectieve informatie en controleerden de data van de fabrikant. De RDW baseert de beoordeling niet alleen op informatie van de fabrikant. We hebben uitgebreid onafhankelijk onderzoek gedaan. Op basis van dit gehele proces hebben we vastgesteld dat het systeem voldoet aan de eisen. Daarom is er een Europese typegoedkeuring, geldig voor het Nederlandse grondgebied afgegeven."

RDW zegt dat het ook na afgifte van de typegoedkeuring bijhoudt hoe het de Tesla's met FSD Supervised vergaat. Daarbij heeft de RDW de verplichte meldingsfrequentie voor Tesla verhoogd van jaarlijks naar maandelijks. Voor de liefhebbers van cijfers: momenteel hebben zo'n 40.000 Tesla’s met FSD Supervised na afgifte van de typegoedkeuring ongeveer 24 miljoen kilometer gereden in Nederland zonder relevante incidenten.