In april dit jaar werd Tesla's Full Self Driving Supervised door de RDW goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Tesla zou echter niet helemaal fris zijn omgegaan met de statistieken die het aanleverde om goedkeuring te kunnen krijgen.

Sinds april mogen Tesla's die het kunnen in Nederland in Full Self Driving Supervised-modus semi-autonoom rijden. Nederland was het eerste EU-land dat dit rijsysteem toestond. Onlangs presenteerde Tesla rooskleurige cijfers over Tesla's die in Nederland semi-zelfstandig door het verkeer gaan. Die Tesla's zouden tot ruim 3,5 keer minder vaak bij een ongeluk betrokken zijn dan Tesla's die door een mens worden bestuurd. Om van de RDW goedkeuring te krijgen voor FSD Supervised heeft Tesla uiteraard ook cijfers aangeleverd. Maar mogelijk niet helemaal de juiste.

Reuters meldt op basis van interviews die het met onderzoekers heeft afgenomen dat de cijfers die Tesla bij de RDW aanleverde gebaseerd waren op Amerikaanse data. Deze informatie wordt door de onderzoekers als 'zeer misleidend' bestempeld. De door Tesla aangeleverde statistieken zouden gebaseerd zijn op 'de onrealistische aanname' dat elk voertuig in de Verenigde Staten, waaronder zelfs motoren en vrachtwagens, vervangen zou worden door een Tesla die semi-zelfstandig kan rijden. Daarbij zou er in de cijfers onterecht vanuit gegaan worden dat elke Tesla op zijn minst zeven keer veiliger is dan de auto die hij vervangt.

Ook wat ongevallencijfers betreft zou Tesla de boel fraaier gepresenteerd hebben dan de werkelijkheid. Tesla zou bij de ongevalstatistieken waarbij (semi-)zelfrijdende Tesla's betrokken zijn alleen cijfers melden van incidenten waarbij de airbags zijn afgegaan. Die zou het afzetten tegen algemene Amerikaanse ongevalcijfers waarin ook minder heftige ongelukken zijn meegeteld. Tesla geeft tegenover AutoWeek aan geen reactie te hebben op de kwestie.