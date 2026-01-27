Tot begin vorig jaar nam de RDW enkel in Nederland geregistreerde kilometerstanden op in het kentekenregister. Sinds 8 januari vorig jaar worden ook Belgische tellerstanden overgenomen. De RDW breidt zijn aandachtsgebied uit en neemt per 3 februari ook Duitse tellerstanden op in het kentekenregister. Het doel daarvan: tellerfraude voorkomen.

Vanaf 3 februari geeft de RDW importauto's na invoer in Nederland het oordeel 'Onlogisch' als de geregistreerde tellerstanden niet oplopend zijn. Als de tellerstanden wel oplopend zijn, volgt er alsnog niet het oordeel 'Logisch'. Wat er wel komt te staan: 'Geen oordeel vanwege invoer'. RDW weerhoudt zich van het oordeel 'logisch' omdat het niet kan zien of het voertuig naast in Duitsland nog in een ander land geregistreerd is geweest. Ook belangrijk: de Duitse tellerstanden worden niet toegevoegd aan auto's of lichte bedrijfswagens die voor 3 februari 2026 in Nederland zijn geregistreerd.

Het kan - net als in Nederland - voorkomen dat de RDW de kilometerstand 'onlogisch' noemt doordat een verkeerde stand is geregistreerd. Verkeerd geregistreerde kilometerstanden zijn te corrigeren en dat geldt eveneens voor de Duitse tellerstanden.