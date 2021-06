RAI Vereniging komt met aanbevelingen voor nieuw kabinet

In Den Haag brengen de laatste tijd tal van partijen hun beleidsvoorstellen voor het nieuw te vormen kabinet onder de aandacht bij de informateur. In maart kwam de Mobiliteitsalliantie al met een uitgebreid plan voor de toekomst van mobiliteit in ons land. RAI Vereniging maakt deel uit van die alliantie, maar komt nu ter aanvulling nog met een eigen pakket aan aanbevelingen dat specifiek op wegverkeer gericht is. In de brief aan de informateur komen drie hoofdpunten naar voren: betaalbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van mobiliteit kan volgens RAI Vereniging verbeterd worden door betaling naar gebruik. Kort door de bocht: kilometerheffing in plaats van vaste autobelastingen. Dit moet dan de mrb en bpm vervangen. "Dat is niet alleen eerlijk, maar biedt ook de mogelijkheid om de prijs van de reis te vergelijken met bijvoorbeeld dezelfde rit met trein of bus. Daarnaast draagt een dergelijk systeem er in de toekomst ook aan bij dat de inkomsten uit autobelastingen stabiliseren in plaats van volledig opdrogen", aldus RAI Vereniging.

Duurzaamheid

Om mobiliteit duurzamer te maken, stelt de branchevereniging dat een 'realistische overgang naar emissievrij vervoer' nodig is. Stikstof-, fijnstof- en CO2-uitstoot moet aan banden gelegd worden in het verkeer. Niet alleen personenauto's, vrachtauto's en bussen, maar ook motoren en scooters moeten in dat verhaal worden meegenomen. "Bijvoorbeeld door in te zetten op Mobility as a Service-concepten. Haalbaar, betaalbaar en een positieve impact op mens en omgeving. Dat betekent dat in de overgangsperiode naar 0 emissies ook wordt ingezet op (plug-in) hybride technologie en inzet van biobrandstoffen om het bestaande wagen- en gemotoriseerde tweewielerpark te vergroenen. Hier speelt het delen van data ook een belangrijke rol voor beter onderhoud en reparaties aan het rijdend wagenpark. Maar ook het verbeteren van het gebruik en verwerking van de li-ion accu en een industriebeleid om de ontwikkeling van duurzame innovaties in de industrie te stimuleren krijgen volop aandacht."

Veiligheid

Tenslotte is veiligheid een belangrijk speerpunt. RAI Vereniging onderstreept het doel van 0 verkeersdoden in 2050. Om daar naartoe te werken, moet er volgens de branchevereniging bijvoorbeeld meer ingezet worden op 30 km-zones in de bebouwde kom. Jaarlijks vallen immers 20.000 gewonden in het verkeer en een belangrijk deel daarvan zijn fietsers of scooterrijders die met een auto in botsing komen. "Daar waar fietspaden niet van de weg zijn gescheiden, zijn wij voorstander van 30 km-zones zodat tweewielers veiliger kunnen

mengen met sneller en zwaarder verkeer. Maar dat kan alleen als deze wegen ook als 30 km-zones worden ingericht. Ook moet bestaande infrastructuur voor fietsen en scooters veiliger worden door obstakels weg te verwijderen. Ook moet er meer ruimte op het fietspad komen voor het groeiend aantal tweewielers."

RAI Vereniging onderstreept het belang van nieuwe veiligheidstechnologieën in auto's. Daar moet 'breed op worden ingezet'. Men ziet onder meer een groot belang in het delen van data van voertuigen onderling, om eerder op gevaarlijke situaties voorbereid te zijn en hierop met assistentiesystemen te kunnen anticiperen. Uiteraard blijft het voor het grootste gedeelte (voorlopig) mensenwerk en daarom pleit RAI Vereniging voor meer handhaving door politie en justitie in het verkeer, 'zowel op de weg op als het fietspad'.