Productieversie Volkswagen Atlas Sportcross Concept gesnapt

Eind maart liet Volkswagen in de Verenigde Staten de Atlas SportCross Concept zien, een auto waarvan de productieversie nu in China is opgedoken.

Volkswagen liet in maart dit jaar op de beursvloer van New York niet één, maar twee studiemodellen zien. Met de Atlas Tanoak Concept toonde het merk een pick-up op basis van de Atlas. De concept-car kreeg gezelschap van de Atlas SportCross Concept. Ook die showauto deelde zijn basis met de Volkswagen Atlas, de grootste SUV die in China Teramont heet en in Europa niet te koop is. Over die SportCross Concept riep Volkswagen al dat er een productieversie van zou komen. Die auto is nu in China opgedoken.

Zeer waarschijnlijk beleeft deze 'Atlas CrossSport' - een definitieve naam is nog niet bekend - zijn publieksdebuut over een kleine maand in Detroit. De auto zou volgens Chinese media 4,9 meter lang zijn, zo'n 5 centimeter korter dan de Atlas. Tevens is de auto zo'n 5 centimeter lager dan de SUV waarmee hij zijn basis deelt. De wielbasis is met 2,98 meter wél identiek aan die van de Atlas.

Voorlopig moeten we het met deze platen doen. Ook deze Atlas-variant verwachten we overigens niet in Europa terug te zien.