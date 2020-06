Prijzen Toyota Proace Electric bekend

Toyota toverde in mei de Proace Electric uit de hoge hoed, een volledig elektrische variant van de al langer bekende bestelauto. In feite moet je de deze elektrische nieuwkomer zien als Toyota's equivalent van de Citroën e-Jumpy, Opel Vivaro-e en Peugeot e-Expert. Een elektrische bestelbus dus die altijd is voorzien van een 136 pk elektromotor. Toyota meldt nu wat de elektrische ruimtereus moet kosten.

Toyota vraagt € 35.995 (exclusief btw) voor de 4,6 meter lange Proace Electric Compact met een 50 kWh accupakket. Daarmee moet de besteller volgens de WLTP-cyclus 230 kilometer kunnen afleggen. Deze kortste variant heeft een laadvolume van 4,6 kubieke meter en is voorin uitgerust met drie zitplaatsen. De Proace is er ook in de lengtevarianten Worker en Long Worker. Die eerste is 4,96 meter lang en heeft een laadvolume van 5,3 kubieke meter. Ook deze variant komt met zijn 50 kWh gaccupakket 230 kilometer ver. De vanafprijs van deze als Navigator uitgevoerde variant ligt op € 36.995. Lengtevariant Worker is er ook met een 75 kWh accupakket waarmee 330 kilometer moet kunnen worden afgelegd. Zijn vanafprijs: € 41.545. Het neusje van de Proace Electric-zalm is de Long Worker-variant. Deze 5,4 meter lange bus heeft een laadvolume van 6,1 kubieke meter en is net als de Worker leverbaar met zowel het 50 kWh als het 75 kWh accupakket. De 50 kWh-versie wisselt vanaf € 38.845 van eigenaar. De versie met de sterkste batterij moet minimaal € 42.845 opbrengen.

De reeds genoemde Navigator-uitvoering heeft standaard onder meer over airco, cruisecontrol, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en het Pro Touch-infotainmentsysteem met 7-inch display. Daarnaast levert Toyota het drietal als Professional en als Innovator, die onder meer klimaatregeling, keyless entry, xenonkijkers en 17-inch lichtmetalen wielen standaard meegeleverd krijgen.

Dit najaar staan de nieuwe elektrische bestellers van Toyota bij de dealers. Leuk weetje: Nederland is het eerste land ter wereld waar de bestelbussen worden geleverd.