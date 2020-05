Citroën e-Jumpy: opladen en volladen

Al in november vorig jaar liet Citroën de eerste afbeeldingen zien van een volledig elektrische versie van de Jumpy. Hoewel een deel van de specificaties toen al werd vrijgegeven, was nog niet alles over de auto bekend. Vandaag tilt het merk met de double chevron de elektrische Jumpy op het digitale podium en daarmee wordt ook bekend hoe de praktische besteller gaat heten: e-Jumpy.

Eerlijk is eerlijk: de e-Jumpy zorgt voor weinig verrassingen. Dat heeft niets met de kwaliteiten van de auto te maken, maar meer met het feit dat Opel zijn versie van de elektrische besteller al eerder heeft gepresenteerd in de vorm van de Vivaro-e. Net als zijn Opel-broertje heeft de e-Jumpy in alle gevallen een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor die we kennen van auto's als de elektrische Opel Corsa-e en Peugeot e-208. Z'n topsnelheid is afgeregeld op 130 km/h.

De e-Jumpy komt beschikbaar met een 50 kWh groot accupakket en met een exemplaar dat een capaciteit heeft van 75 kWh. Die eerste variant is beschikbaar voor de e-Jumpy in lengtematen XS (4,6 meter), M (4,95 meter) en XL (5,3 meter). Ongeacht welke lengtevariant je kiest, moet je er 230 kilometer elektrisch mee kunnen rijden voordat je een bezoek aan de laadpaal moet brengen. De 75 kWh grote variant is voorbehouden aan de e-Jumpy in de lengtematen M en XL. Deze versies komen 330 kilometer ver alvorens ze ingeplugd moeten worden.

Aan een 100 kW DC-lader is het kleinste accupakket in 30 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden. Bij de versie met het 75 kWh grote accupakket moet je daar een kwartier langer de tijd voor nemen. De e-Jumpy heeft standaard een 11 kW 3-faselader aan boord.

Volladen maar

Niet geheel onbelangrijk: doordat het accupakket zich in de bodem van de e-Jumpy bevindt, is het laadvolume onveranderd ten opzichte van dat van de reeds bekende Jumpy's met dieselmotor onder de kap. Het laadvermogen bedraagt 1.275 kilo, maar dat is niet alles. De praktische Citroëns hebben namelijk een geremd trekgewicht van 1.000 kilo en dat betekent dat je er nog een behoorlijke aanhanger achter kunt hangen. De e-Jumpy heeft als S een laadvolume van 4,6 kubieke meter. Dit volume is tot 5,1 kubieke meter te vergroten door voor het optionele Moduwork-pakket (omklapbare passagiersstoel) te bestellen. Daarmee ontstaat een maximale laadlengte van 3,32 meter (XL). De e-Jumpy slokt als M 5,8 kubieke meter (met Moduwork) aan materiaal op, terwijl het laadvolume van L-variant 6,6 kubieke meter (met Moduwork) bedraagt.

De elektrische e-Jumpy komt in de tweede helft van dit jaar op de markt. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie. Eind dit jaar komt een volledig elektrische variant van de grotere Jumper het elektrische bedrijfswagengamma van Citroën versterken, in 2021 gevolgd door een elektrische smaak van de Berlingo Van.