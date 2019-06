Crosscamp: camper voor avonturiers

Het sportievere submerk maakt onderdeel uit van de Erwin Hymer Group. De nog geen vijf meter lange omgebouwde Toyota Proace is gemaakt voor een jonge doelgroep. De Crosscamp-kampeerbusjes moeten vrijheid en avontuur uitstralen. Zo zouden ze ideaal zijn voor een surfweekend aan de Côte d’Azur of voor een hiketocht door de Scandinavische bergen. De camper heeft plek voor vier overnachters door slaapplekken onder het hefdak en op de ‘benedenverdieping’. Verder is er genoeg ruimte voor een stel fietsen of surfplanken.

Er is een zitgroep voor maximaal zeven man om bij te komen van ‘alle avonturen’. Daarnaast bereid je ook het volgende maal in de Crosscamp door de aanwezigheid van een keukenblok. Dit bevat twee gaspitten en een spoelbak. De camper lijkt met onze Nederlandse lengtes rekening te houden, want vakantiegangers tot 1,99 meter kunnen rechtop in de bus staan als het hefdak is uitgeklapt. De voorwand van het hefdak kan overigens worden opengeritst, zodat je een romantisch uitzicht op de eerstvolgende zonsondergang hebt.

Onder de kap vinden we de bekende diesels uit de Proace, de 2,0-liter D-4D met 150 pk of 177 pk. Prijzen voor ons land zijn nog niet bekend, maar gok rond een investering van ongeveer € 55.000. De hele inboedel is in een wip uit de camper te krijgen, waardoor je een reguliere bestelbus overhoudt. Of de auto in Nederland als camper geregistreerd kan worden, is nog niet helemaal zeker.