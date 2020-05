Dit is de volledig elektrische Peugeot e-Expert

In navolging van de al volledig onthulde Opel Vivaro-e en Citroën e-Jumpy klimt Peugeot nu op het podium met zijn e-Expert. Het mag geen verrassing zijn dat de Peugeot technisch gelijk is aan zijn ruime broertjes. Dat betekent dat een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor de aandrijving verzorgt. Het is dezelfde motor die ook dienstdoet in de elektrische versies van de Opel Corsa, DS3 Crossback en Peugeot's eigen 208 en 2008. De e-Expert trekt daarmee in 13,1 seconde naar 100 km/h en kent een topsnelheid van 130 km/h.

Net als bij de Vivaro en Jumpy is er bij de e-Expert keus uit twee verschillende accupakketten: een 50 kWh-exemplaar en eentje met een opslagcapaciteit van 75 kWh. Met de eerste kan de e-Expert 230 kilometer (WLTP) afleggen op een volle accu, het grotere accupakket (voorbehouden aan de Standard en de Long) maakt volgens de Fransen 330 kilometer mogelijk. Met een 100 kW-snellader is de accu (50 kWh) in een halfuur tot 80 procent vol te laden. Het grotere accupakket vraagt voor datzelfde percentage 45 minuten.

Qua uiterlijk onderscheidt de e-Expert zich van de versies met verbrandingsmotor door een laadopening in het linker voorscherm. De te benutten laadruimte is gelijk aan die van de reguliere varianten. De e-Expert is er ook in drie groottes, als Compact, Standard en Long. In de Compact is 4,6 kubieke meter te benutten. De Standard (4,96 meter lang) is goed voor minimaal 5,3 kuub en de nog langere Long (5,3 meter) schopt het tot minimaal 6,1 kubieke meter. Met Moduwork-bank is het laadvolume in al deze versies uit te breiden met grofweg 500 liter. In alle gevallen is de maximale laadlast 1.275 kilo. Niet geheel onbelangrijk voor wie met een aanhanger op pad wil met de elektrische Expert: de bus mag tot 1.000 kilo (geremd) trekken.

De Peugeot e-Expert komt in de tweede helft van dit jaar op de markt. Nederlandse prijzen volgen in de aanloop naar de introductie.