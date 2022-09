Prijzen nieuwe Fiat Doblò en elektrische e-Doblò

Fiat integreert beetje bij beetje verder in Stellantis en dat betekent dat steeds meer auto's van het merk op een basis komen te staan van merken als Peugeot, Citroën en Opel. In juni presenteerde Fiat de nieuwe Doblò en de elektrische versie daarvan, de E-Doblò. AutoWeek heeft de prijzen van die nieuwe bedrijfswagen.

Bij zijn generatiewissel ruilde de Fiat Doblò zijn oude basis om voor een veel jongere. De nieuwe Doblò is namelijk voortaan een broertje van auto's als de Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Toyota ProAce City en de personenautoversies daarvan: de Rifter, Berlingo en ProAce City Verso. Net als van die Stellantis-bedrijfswagens komt er ook van de nieuwe Doblò een volledig elektrische versie. Die heet E-Doblò en heeft natuurlijk de bekende 50 kWh accu en de 136 pk sterke elektromotor. Daarnaast komt de Doblò er met benzine- en dieselmotoren. AutoWeek heeft van alle smaken de prijzen.

De nieuwe Fiat Doblò heeft een vanafprijs van €19.900. Voor dat geld krijg je de 'korte' Doblò met een 110 pk sterke 1.2 benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Net als bij diverse andere motorversies kun je kiezen voor een variant met 650 kilo of 1.000 kilo laadvermogen. De benzinemotor is vooralsnog alleen te krijgen in combinatie met de korte carrosserie. Wil je een diesel? Dan zijn er meer motorversies én meer andere keuzes.

Dieselen kan met de 100 pk sterke 1.5 en met een 130 pk sterke variant van dezelfde 1.5. De Doblò met 100 pk sterke diesel heeft een vanafprijs van €20.900. Dat bedrag is voor de korte Doblò met handbak en 650 kilo laadvermogen. Deze machine is ook in de langere Doblò te krijgen. In dat geval ben je €22.200 kwijt. De 150 pk sterke 1.5 diesel ligt vanaf €21.900 in de Doblò. Die prijs geldt voor de korte versie met 650 kilo laadvermogen. De lange variant kost met deze aandrijflijn €23.200. Dan heb je direct 1.000 kilo laadvermogen. De sterkste diesel is ook in combinatie met een achttraps automaat te krijgen. De korte Doblò kost met die hardware €23.650, de lange versie kost €24.600. In alle bovengenoemde gevallen gaat het om de gesloten bestelversie.

Prijs elektrische Fiat E-Doblò

Ook de volledig elektrische Fiat Doblò is er in diverse varianten. Deze is er als Gesloten Besteller en met Dubbele Cabine. Als korte gesloten besteller kost de Fiat E-Doblò €31.250. De elektrische actieradius bedraagt 275 kilometer. De langere gesloten besteller is er vanaf €32.200. De elektrische E-Doblò met Dubbele Cabine kost als lange versie €33.800.