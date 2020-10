Vernieuwde Fiat Tipo breekt los

Nieuwe verlichting met full-ledtechniek

Voor- en achter nieuwe bumpers

Nieuwe 100 pk sterke 1.0 turbomotor

Nu ook als stoer ogende Tipo Cross

De in 2016 gepresenteerde Fiat Tipo debuteerde als sedan en kreeg een jaar later gezelschap van een vijfdeurs hatchback én van een stationversie. De vierdeurs sedan is inmiddels sinds 2018 al niet meer leverbaar, maar de Tipo Hatchback en Tipo Stationwagen mogen nog even mee. Dat doen ze per direct in vernieuwde vorm. De vernieuwde Tipo is te herkennen aan zijn nieuwe grille, een rooster dat voortaan is opgebouwd uit grovere segmenten. Centraal niet meer het 'oude' Fiat-logo, maar het nieuwe puur uit het woord 'Fiat' bestaande exemplaar. De chrroomstrip aan de onderkant van de grille moet het veld ruimen. Fiat geeft de Tipo verder een nieuwe voorbumper én nieuw ingedeelde koplampen, exemplaren met full-ledtechniek. De achterkant van de Fiat Tipo maakt kennis met een vernieuwde bumper en ook hier monteren de Italianen lichtunits met ledtechniek.

Interieur

Natuurlijk voert Fiat ook in het interieur wijzigingen door. Zo profiteert de Tipo van de komst van een 7-inch groot digitaal instrumentarium dat de analoge klokken achter het stuur vervangt. Ook nieuw: het centraal op het dashboard geplaatste 10,25-inch brede en opvallend 'platte' display dat bij het infotainmentsysteem hoort. De Fiat Tipo maakt daarnaast kennis met de nieuwe Uconnect software die op het systeem draait. Dat betekent onder meer dat Apple CarPlay en Android Auto draadloos gebruikt kan worden. Meer nieuwigheden: de Tipo heeft een nieuw stuurwiel én is voor het eerst beschikbaar met parkeersensoren aan de voorkant. Tevens nieuw: Keyless entry en een optionele inductielader. Ook wat veiligheidssystemen betreft is er nieuws. Zo is de Tipo onder meer leverbaar met verkeersbordherkenning, Intelligent Speed Assist, een rijstrookassistent, Attention Assist, dodehoekdetectie én automatisch grootlicht.

Motoren

Je kon er natuurlijk op wachten, maar nu is het definitief. Ook de Fiat Tipo maakt kennis met de nieuwe 1.0-driecilinders uit de FireFly-familie. Er is een 100 pk en 190 Nm sterke 1.0 driecilinder beschikbaar die de 95 pk en 126 pk sterke 1.4 vierpitter vervangt. Dieselen kan ook en wel met 95 pk en 130 pk sterke MultiJet-zelfontstekers.

Fiat Tipo Cross

Minstens zo interessant is de nieuwe Cross-uitvoering, een versie van de Tipo Hatchback die vier centimeter hoger op zijn poten staat. De Tipo Cross heeft onder meer stoerder ogende bumpers en is voorzien van bij dergelijke uitvoeringen schijnbaar verplichte zaken als zwarte kunststof wielkastranden en zilverkleurige skidplates en sideskirts. Het nieuwe bumperwerk maakt de Tipo Cross in totaal zeven centimeter langer dan de non-Cross-versies. De reguliere Tipo's worden onder de Life-noemer geschaard. Zowel de Hatchback als de Tipo Stationwagen en de hier niet leverbare Tipo Sedan komen als Tipo, Tipo Life en Tipo City Life beschikbaar. Fiat zegt nog niet exact te weten welke versies naar Nederland komen. De Tipo Sedan kunnen we waarschijnlijk op onze buik schrijven. Informatie voor de Nederlandse markt volgt samen met de prijzen in een later stadium.

Sinds de lancering van de 'nieuwe Tipo' in 2016 zijn in Nederland tot en met september in totaal slechts een 1.660 exemplaren verkocht. Ter vergelijking: de Tipo ging in één van zijn mindere verkoopjaren (1994) in ons land nog 2.290 keer over de toonbank en vond in zijn beste verkoopjaar (1989) in 6.304 klanten een nieuwe eigenaar. De nieuwe kleine turbomotor brengt hopelijk betere verkooptijden. Die kleine geblazen machine stoot ongetwijfeld minder CO2-uit dan de in de basis ouderwetse atmosferische 1.4 die momenteel de instapmotor was. Die 1.4 leverde de Tipo een vrij hoge BPM en daarmee een relatief hoge vanafprijs op.