Prijzen Citroën C5 X: vanaf €37.490

Citroën heeft de prijzen van de C5 X vrijgegeven. Het nieuwe topmodel van Citroën heeft een vanafprijs van €37.490 en is per direct te bestellen. De eerste exemplaren van de Citroën C5 X worden begin volgend jaar geleverd. Hij komt met reguliere benzinemotoren en met een plug-in hybride aandrijflijn beschikbaar.

De Citroën C5 X heeft een vanafprijs van €37.490. Voor dat bedrag drukt Citroën de sleutels van de C5 X met 130 pk sterke 1.2 PureTech 130 in handen, een benzinemotor die net als alle overige aandrijflijnen aan een automaat met acht versnellingen is geknoopt. De vanafprijs van €37.490 geldt voor de op de zakelijke rijder gerichte Business-uitvoering. Voor de Citroën C5 X PureTech 130 in Business Plus-uitvoering ben je €40.390 kwijt. Datzelfde bedrag ben je kwijt voor de Citroën C5 X PureTech 130 in de conventionelere Feel-uitvoering. Citroën levert de C5 X ook met een 180 pk sterke PureTech-benzinemotor, een motorversie die alleen als Business Plus is te krijgen. Citroën vraagt er minimaal €43.190 voor.

Interessanter wellicht is de plug-in hybride aandrijflijn die Citroën op de prijslijst van de C5 X heeft gezet. Die motorversie heet Hybrid 225 en kost als Business €42.290. Voor de Citroën C5 X Hybrid 225 in de rijker uitgeruste Business Plus-trim ben je €45.190 kwijt. Geen interesse in een van de Business-uitvoeringen, maar wil je wel graag een C5 X met plug-in hybride aandrijflijn? Niet getreurd, Citroën levert de C5 X 225 Hybrid namelijk ook als Feel (€45.190) en als Shine (€47.990). De Hybrid 225-aandrijflijn bestaat uit een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor en een elektromotor die het systeemvermogen op 225 pk en 360 Nm brengt. Je kunt er zo'n 50 kilometer elektrisch mee rijden.

De standaarduitrusting van de Citroën C5 X omvat onder meer Citroën Connect Nav, DAB+, Advanced Comfort Seats en een uitgebreid pakket veiligheidssystemen. De Shine-uitvoering voegt daar zaken aan toe als adaptieve cruise control met stop&go-functie, een uitgebreid head-updisplay, Rear Cross Traffic Alert en een 360-graden-camera. Ook standaard op die versie zijn lederen bekleding, een inductielader, een verwarmbaar stuurwiel, led-sfeerverlichting en elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen met een geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel.

Prijslijst Citroën C5 X