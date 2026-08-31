De olieprijzen gaan maandagochtend omhoog vanwege het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten vielen zondag Iraanse raketlanceerinstallaties aan en Iran sloeg onder meer terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië. Daarnaast zou een supertanker in de Straat van Hormuz geraakt zijn door een mijn, waardoor brand ontstond. De olieprijzen stegen met tot 2,7 procent. De prijs van Amerikaanse WTI-olie is nu bijna 86 dollar per vat en Brent kost bijna 91 dollar per vat.

De stijgende prijzen kunnen ook weer merkbaar worden aan de pomp in Nederland. Vorige week daalden de brandstofprijzen juist nog licht. De adviesprijs voor een liter Euro95 is volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers nu €2,597 en die voor diesel staat op €2,559. Het record voor Euro95 was €2,646 op 6 mei en voor diesel €2,819 op 8 april. Een meerderheid van de Nederlanders maakt zich zorgen over de hoge brandstofprijzen.

Met het opgelaaide geweld lijkt vrede tussen Iran en de VS weer verder uit zicht te raken, waardoor een heropening van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart voorlopig uitblijft. Voor het uitbreken van de Iranoorlog ging ongeveer een vijfde van alle ruwe olie door die belangrijke zeestraat. Door de vrijwel volledige blokkade van de vaarroute liggen nog ongeveer 400 schepen vast in de Perzische Golf, met circa 6.000 opvarenden, aldus de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zegt dan ook dat die blokkade blijft zorgen voor verstoringen van de wereldwijde olieleveringen.

Datadienst Kpler zegt dat er afgelopen weekend slechts vijf schepen per dag door de Straat van Hormuz gingen. Het ging volgens Kpler om kleinere en middelgrote schepen die zichtbaar waren omdat ze hun transponder niet uit hadden gezet. Op vrijdag zouden nog veertien schepen door de Straat van Hormuz zijn gevaren, waaronder een grote tanker met olie uit Qatar.