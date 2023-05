Praktijkverbruik: zo zuinig is de Toyota Auris Hybrid

In 2007 maakten we kennis met de Toyota Auris, een Corolla met een volgens de fabrikant moderner aandoende naam. Uiteindelijk bleek traditie belangrijker, waardoor de naam Auris na twee generaties weer van het toneel verdween. Wat we aan de Auris danken is democratisering van de hybridetechniek, Toyota lepelde de aandrijflijn van spaceship Prius immers in een gangbaardere koets en zelfs in een praktische stationwagon. Aan de hand van input van berijders beantwoorden we de vraag: is de Auris Hybrid echt zo zuinig?

Toegegeven, je zou maar zo kunnen vergeten dat we twee generaties Auris hebben gekend. De eerste generatie verscheen in 2010 voor het eerst met ‘Full Hybrid’ aandrijflijn. Jawel, de Prius-aandrijflijn was er nu ook voor wie niet met zijn milieu- en klimaatvriendelijke – of gierige – inborst te koop wilde lopen. In dit artikel kijken we naar de tweede generatie Auris, op de markt tussen 2013 en 2019. Dankzij de verkrijgbaarheid van een stationwagon en een voor zakelijke rijders lage bijtelling begon hiermee voor velen de hybridereis.

Benzineverbruik Auris Hybrid Touring Sports

We beginnen met het verbruik van de Toyota Auris Touring Sports, die met 79 van de 119 auto’s in de Verbruiksmonitor duidelijk het best vertegenwoordigd is. Berijders noteren een gemiddeld verbruik van 1 op 18,6 (5,4 l/100 km). Natuurlijk zijn er uitschieters: de zuinigste rijder reed bijna 9.000 km lang met een gemiddeld verbruik van 1 op 22,4 (4,5 l/100 km). Onderaan de lijst bungelt een auto uit 2013, waarvan de bestuurder een jaar en 26.851 km lang zijn verbruik heeft bijgehouden. Dat resulteerde in 1 op 14,7 (6,8 l/100 km).

Ook interessant: wie rijden er zuiniger dan de magische grens van 1 op 20 (5 l/100 km)? Dat zijn er 17. Aan de andere kant rijden er 17 bestuurders gemiddeld 1 op 17 (5,9 l/100 km) of minder zuinig.

Is de hatchback zuiniger?

Tijd om het filter aan te passen naar de Auris hatchback, die op papier slechts 25 kilogram lichter is dan de Touring Sports. Ondanks dit kleine verschil verbruiken hatchbackrijders gemiddeld een nog iets gunstigere 1 op 18,9 (5,3 l/100 km). Of dit minimale verschil wordt veroorzaakt door het nét iets lagere gewicht, een betere stroomlijn of net iets kalmere bestuurders? Op deze vraag geven de tankbonnetjes geen antwoord.

De vraag of de Toyota Auris Hybrid in de praktijk zuinig is wordt wél met een volmondige ‘ja’ beantwoord. De al wat oudere Auris scoort veel gunstigere waarden dan een jongere Ford Focus en Opel Astra.