Hoe zuinig is de Ford Focus in de praktijk?

In dit artikel behandelen we de huidige modelgeneratie die sinds 2018 verkrijgbaar is. In het motorengamma vinden we driecilinder EcoBoost-benzinemotoren met 1,0-liter (100, 125 of 155 pk) en 1,5 liter (150 of 182 pk) inhoud. Wie een viercilinder blieft kan dieselen met een 1.5 EcoBlue (95 of 120 pk) en een 2.0 EcoBlue met 150 pk. Of natuurlijk opteren voor de Focus ST, het topmodel met 280 pk sterke 2,3-liter benzinemotor.

Verbruik Ford Focus EcoBoost

Eerst kijken we naar de Ford Focus 1.0 EcoBoost met 125 pk, de auto waarvan zeventien eigenaren hun tankbonnetjes invoeren. Zij verbruiken gemiddeld 6,3 l/100 km, precies 1 op 16. De fabriek geeft - voor een stationwagon - 4,8 l/100 km op, wat overeenkomt met 1 op 20,8. Een afwijking van 31 procent. Dat is een fors verschil, maar niet ongebruikelijk in deze rubriek. De zuinigste Focus 1.0 EcoBoost ‘doet’ 1 op 18,2 en benadert het praktijkverbruik op 14,6 procent.

Hoe brengen de vijf eigenaren van een sterkere 1.5 EcoBoost het ervan af? Zij laten een gemiddeld verbruik zien van 1 op 14,1 of 7,2l/100 km. Deze waarde wijkt ‘slechts’ 28 procent af van de fabrieksopgave, die 5,6 liter op 100 km voorspiegelt. Zou het verbruik beïnvloed worden door het sportievere rijgedrag? Dat lijkt mee te vallen. Slechts één bestuurder geeft aan continu sportief te rijden. Daar staat dan een verbruik van 1 op 12,8 tegenover.

Hoeveel verbruikt de Focus Diesel?

De enige Focus met dieselmotor in de AutoWeek Verbruiksmonitor is de 1.5 EcoBlue diesel met 120 pk. Vijf eigenaren noteren een gemiddeld verbruik van 5,1l/100 km, 1 op 19,7. Een keurige waarde, zou je zeggen, maar de fabriek belooft 3,7l/100 km ofwel 1 op 27. Een afwijking van maar liefst 38%.

Heb je zelf een Ford Focus en wil je weten of jouw auto meer of minder brandstof verbruikt dan gemiddeld? Houd dan je tankbeurten bij in de AutoWeek Verbruiksmonitor!