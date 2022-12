Zo zuinig is de Toyota C-HR 1.8 Hybrid in de praktijk

De top tien zuinigste auto’s volgens de AutoWeek Carbase telt ook een SUV: de Toyota C-HR 1.8 Hybrid. Maar hoe zuinig is deze hybride SUV in de praktijk? Dat vind je in de AutoWeek Verbruiksmonitor.

De fabrieksopgave van de Toyota C-HR 1.8 Hybrid is 1 op 20,4. Dat is 4,9 liter per 100 kilometer. In de Verbruiksmonitor op deze site houden maar liefst 55 C-HR-rijders hun praktijkverbruik bij. Zoals we eerder bij het artikel over het praktijkverbruik van de Toyota Corolla 1.8 Hybrid al constateerden: Toyota-rijders zijn flink in de weer met het verbruik in de praktijk. Van de 55 C-HR’s waarvan het verbruik af te lezen is doet het merendeel het met de 1.8 Hybrid, de volledig hybride aandrijflijn die gekoppeld is aan een 1,8-liter benzinemotor. Er zit een enkele 1.2 Turbo (zonder enige vorm van elektrificatie) tussen en een paar 2.0 Hybrid’s. Die volledig hybride uitvoering heeft dezelfde hybride techniek als de 1.8 Hybrid, alleen ligt door de krachtiger benzinemotor het systeemvermogen flink hoger.

De zuinigste C-HR 1.8 Hybrid rijdt 1 op 23,6

Inclusief die exemplaren is het gemiddelde praktijkverbruik van de Toyota C-HR 5,16 liter per 100 kilometer. Dat is dus 1 op 19,4. Zoals gebruikelijk doen we een eervolle vermelding voor de zuinigste C-HR 1.8 Hybrid. Dat is deze 1.8 Hybrid uit 2019, de 1 op 23,6 gemiddeld rijdt. Opvallend, we zien dat er een C-HR 1.2T onder dit verbruik duikt: deze komt zelf 23,7 kilometer ver op een liter, terwijl de fabrieksppgave van de 1.2T 1 op 16,4 is. Zijn rittenpatroon laat snelwegen en stadskilometers zien.

De Toyota C-HR 1.8 Hybrid is in de praktijk dus zeer zuinig, een score van 1 op 20 zit er vrij gemakkelijk in. De cross-over werd in 2016 geïntroduceerd en omdat er afgelopen week al veel duidelijk werd rond zijn opvolger krijgt de huidige generatie niet de nieuwste hybride aandrijflijnen van de vernieuwde Corolla en de recent gelanceerde Corolla Cross.