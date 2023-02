Zo zuinig is de Citroën C4 Cactus PureTech 82 in de praktijk

Citroën deed prima zaken met de C4 Cactus. Niet alleen het uiterlijk was in 2014 spraakmakend, datzelfde geldt voor de filosofie achter het model. Een lichte, voordelige auto met de ruimte van een segment hoger. Wat betekent dit voor het praktijkverbruik van de C4 Cactus? Dat zoeken we uit aan de hand van de AutoWeek Verbruiksmonitor. Occasionkopers, opgelet!

Zeggen we ‘licht’, dan bedoelen we ook licht. Met 940 kg leeggewicht weegt de C4 Cactus PureTech 82 Shine maar liefst 20 procent minder dan een ‘echte’ C4 uit die tijd. De PureTech 82 is een 1,2-liter driecilinder zonder turbo, die ook is geleverd in onder meer de Citroën C3 en Peugeot 208. De krachtigere variant met turbo levert 110 pk, maar in de AutoWeek Verbruiksmonitor komt de versie met 82 pk het meest voor.

Beter dan 1 op 20?

De fabriek belooft een gemiddeld verbruik van 1 op 21,7, ofwel 4,6 liter per 100 km. Eigenaren van de C4 Cactus noteren gezamenlijk een praktijkverbruik van 1 op 17,5. Positieve uitschieter is de bestuurder van een C4 Cactus die al ruim 74.000 km lang een verbruik van 1 op 20,7 haalt, slechts 5 procent beneden de fabrieksopgave. Deze geeft bij elke tankbeurt nadrukkelijk aan een zuinige rijstijl te hanteren. Het is de enige bestuurder die in de praktijk beter scoort dan 1 op 20, al is een verbruik van 1 op 19,7 – zoals deze eigenaar laat zien - natuurlijk niets om je voor te schamen.

Aan de andere kant van de lijst zien we een sportieve bestuurder. Deze voert de driecilinder al 35.000 km lang een liter benzine per 14,5 kilometer. Met 1 op 14,7 brengt een andere sportieve rijder het er niet veel beter af.

Het verschil tussen de zuinigste en onzuinigste rijder bedraagt bij de C4 Cactus maar liefst 42 procent. Ten opzichte van de fabrieksopgave van 4,6l/100 km wijken gebruikers van de AutoWeek Verbruiksmonitor gemiddeld 26 procent af, een waarde die in deze rubriek geen opzien baart.