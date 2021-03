SkyActiv-X-motor Mazda mateloos populair

Eind 2019 lanceerde Mazda de SkyActiv-X, een innovatieve benzinemotor met een verbrandingsprincipe dat door velen geprobeerd, maar nog door niemand toegepast was. De motor blijkt in Nederland mateloos populair.

De SkyActiv-X is zelfs zo bijzonder, dat de Nederlandse wetgeving ervoor moest worden aangepast. De ‘zelfontbrander op benzine’ leverde in zijn oorspronkelijke vorm 180 pk, veel meer dan de 122 pk sterke SkyActiv-G die bij de introductie het enige benzine-alternatief vormde in de Mazda 3.

Naar nu blijkt doet die SkyActiv-G nog maar nauwelijks mee in Nederland. Bij de Mazda 3 koos in het laatste halfjaar maar liefst 85,5 procent van de kopers voor de SkyActiv-X, wat 14,5 procent overlaat voor de ‘G’. Bij de CX-30 is het aandeel van de SkyActiv-X nog groter: in 2020 ging maar liefst 94 procent van de kopers daarvoor.

Dat is veelzeggend, want de middelgrote CX-30 is in zijn korte carrière al uitgegroeid tot de populairste Mazda van Nederland. In totaal gingen er in 2020 2.212 exemplaren over de toonbank, waarvan 2.086 met de 180 pk sterke SkyActiv-X.

Inmiddels heet de bijzondere motor van Mazda e-SkyActiv-X en heeft hij er 6 pk bij. In 2021 is 100 procent van de CX-30’s tot nu toe voorzien van die motor, al zegt dat kort na de introductie van die krachtbron en aan het begin van het jaar natuurlijk nog niet alles.

Dat veel 3- en CX-30-kopers opteren voor de SkyActiv-X is niet zo gek. Bij de introductie bleef de meerprijs van de SkyActiv-X ten opzichte van de SkyActiv-G beperkt tot € 950. Inmiddels is dat opgelopen tot € 1.100 voor een Mazda 3 en € 1.250 bij de CX-30, maar dat is nog steeds een prima deal. Voor dat geld krijg je immers niet alleen 64 pk extra, maar ook een auto die in ieder geval op papier net wat zuiniger is dan de SkyActiv-G-variant.