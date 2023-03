Zo zuinig is de Opel Astra (2015-2021) in de praktijk

Kijk je naar de huidige Opel Astra L, dan zie je een auto die technisch zo goed als identiek is aan de Peugeot 308. Ze delen hun platform, infotainment en motoren. Hoe anders wat dat bij de vorige generatie, de Astra K, die vooral werd geleverd met ‘eigen’ benzine- en dieselmotoren. Is het jammer dat Opel deze motoren heeft uitgezwaaid of waren ze stiekem toch niet zo zuinig? We zoeken ’t op in de AutoWeek Verbruiksmonitor.

Benzinemotoren in de Astra K zijn de driecilinder 1.0 Turbo met 105 pk, een viercilinder 1.4 Turbo met 150 pk en de 200 pk sterke 1.6 Turbo. Dieselen kan met de 1.6 CDTi met 110 of 136 pk en top-diesel 1.6 BiTurbo met 160 pk. Sinds 2019 zijn de 1.6 CDTi’s vervangen door de driecilinder 1.5 CDTi, wat aangeeft dat dit niet gaat om een hernoemde 1.5 BlueHDI uit de stallen van Stellantis. Enkel de in hetzelfde jaar geïntroduceerde 1.2 Turbo heeft wel héél veel technische overeenkomsten met de 1.2 PureTech van Stellantis...

Hoe zuinig zijn Astra 1.0 en 1.4 Turbo?

Laten we beginnen met de twee interessantste benzinemotoren. Eigenaren van een Opel Astra 1.0 Turbo rijden gemiddeld 1 op 16,4 met hun auto’s, wat overeenkomt met 6,1 l/100 km. De helft van deze auto’s is een Sports Tourer stationwagon, de andere auto’s zijn vijfdeurs hatchbacks. Het verschil in brandstofverbruik tussen beide carrosserievormen blijkt verwaarloosbaar. Op basis van de beschikbare data heeft de stationwagon een meerverbruik van 200 ml per 100 kilometer ten opzichte van de hatchback.

De 1.4 Turbo is, zoals verwacht, wat minder zuinig. Deze motor gebruikt gemiddeld 6,8l/100 kilometer, ofwel 1 op 14,9. De zuinigste bestuurder rijdt al ruim 86.000 km lang met een gemiddeld verbruik van 1 op 17, de onzuinigste ‘doet’ gedurende 15.000 kilometer een verbruik van 1 op 13,4. Bij de 1.0 Turbo zijn de laagste en hoogste waarden respectievelijk 1 op 18,9 en 1 op 14,8.

Verbruik Astra 1.6 CDTI

Wanneer we de Astra 1.6 CDTi-varianten met 110 en 136 pk bij elkaar vegen, is het resultaat een gemiddeld verbruik van 4,99 l/100 km. Nipt beter dan 1 op 20, wat voor een moderne dieselmotor heel redelijk is. De bandbreedte loopt van 1 op 22,9, gemeten over ruim 100.000 km, tot 1 op 16,4.

De Astra’s met dieselmotor presteren op een vergelijkbaar niveau als de TDI’s in de Skoda Octavia, die eerder in deze rubriek zijn opwachting maakte. De driecilinder benzinemotor van Skoda is wel wat spaarzamer met brandstof. Wel doet de Astra het iets beter dan de Ford Focus 1.0 EcoBoost.