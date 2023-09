Praktijkverbruik (Citroën) DS3: ook leuk aan de pomp?

In 2010 verraste Citroën met de DS3, een origineel gevormde driedeurs hatchback die zijn pijlen duidelijk op Mini richtte. Al in 2015 verdween het model, om terug te keren als DS3, met een nieuw merklogo op zijn gefacelifte koetswerk. Het doek viel écht in 2019, waarna de DS3-badge op een cross-over werd geplakt. In dit artikel kijken we naar het origineel en specifiek naar het brandstofverbruik in de praktijk. Hoe zuinig was de (Citroën) DS3?

Als je de DS3 met de bril van nu bekijkt, is het een vrijwel onmogelijke auto. Hij was er alléén als driedeurs, terwijl die carrosserievorm nu vrijwel compleet uitgestorven lijkt. Ook is een groot deel van de auto’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor voorzien van een diesel, de motor die hem in ons land een groot deel van zijn succes gunde. Hoe dat kwam? De DS3 met dieselmotor kwam destijds in aanmerking voor verlaagde bijtelling en particulieren hoefden een aantal jaren geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Bij deze weetjes klapperen we tegenwoordig met onze oren. Maar goed, daar zijn we hier niet voor. Terug naar het verbruik!

Verbruik DS3 1.6 e-HDI 90: echt zo zuinig?

Van de 50 DS3-rijders die hun verbruik bijhielden in de AutoWeek Verbruiksmonitor hebben er 30 een exemplaar van het type e-HDI 90. Dit spaarmodel moest volgens de fabriek in staat zijn tot een verbruik van 1 op 27,8 (3,6 l/100 km), maar verrast het écht dat zelfs de zuinigste rijder dit niet haalt? De beste waarde is 1 op 25 (4 l/100 km), bijgehouden door een zuinige bestuurder over een afstand van 4.840 kilometer. De op één na zuinigste rijder, die het verbruik bijna 35.000 km lang noteerde, realiseerde gemiddeld 1 op 22,4 (4,46 l/100 km).

Aan de onderkant van onze lijst is het verhaal ongeveer hetzelfde. Het ongunstigste verbruik is 1 op 16,1 (6,2 l/100 km) over een afstand van 4.010 km, de op één na slechtste waarde is 1 op 17,4 (5,74 l/100 km) over 86.795 km. Alle 30 rijders samen scoren 1 op 19,9 (5,03 l/100 km).

En de DS3 met benzinemotor?

Duidelijke uitspraken doen over het benzineverbruik is lastiger. De Citroën DS3-rijder kon kiezen uit verschillende benzinemotoren, die op hun beurt vaak ook nog verschillende vermogens leverden. En kiezen hebben de kopers gedaan! Dat leidt helaas wel tot een wat versnipperd beeld, met aanzienlijk minder verbruikswaarden dan we bij de diesel zagen. Toch is het interessant om te zien dat gebruikers van de turboloze driecilinder met 82 pk gemiddeld 1 op 16,2 (6,2 l/100 km) haalden. Bij de turbogeblazen 1.6 THP-motoren, met vermogens van 155 tot 208 pk, bedraagt het gemiddelde verbruik 1 op 13,1 (7,6 l/100 km).

Met deze verbruikswaarden op een rijtje blijkt de DS3 in de praktijk niet bijzonder zuinig. Een veel grotere Renault Talisman dCi 110 doet het bijvoorbeeld bijna even goed, al sluiten we niet uit dat DS3-rijders iets sportievere weggebruikers zijn. Dat zou ook verklaren waarom DS3 PureTech 82-rijders ‘slechts’ 1 op 16,2 scoren, terwijl bestuurders van een Citroën C4 Cactus met dezelfde motor een verbruik van 1 op 17,5 realiseren.