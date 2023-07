Praktijkverbruik Seat Ibiza: zo zuinig is Seats compacte hatchback

De laatste tijd is er tumult rond Seat. De kans is groot dat het merk zal voortleven, maar niet per se als traditionele autofabrikant. Tot deze traditie behoort onmiskenbaar de Seat Ibiza, het Spaanse alternatief voor de Volkswagen Polo en consorten. Onder de motorkap vinden we dan ook de bekende TSI-benzinemotoren. Hoe zuinig is de Seat Ibiza daarmee?

Het duurt nog even voor de laatste Seats de fabriek verlaten, het merk werkt naar verluidt nog gewoon aan updates van de Leon, Ibiza en Arona. In deze rubriek kwam de Leon al eerder aan bod, nu richten we de pijlen op de Ibiza met de driecilinder 1.0 TSI.

Verbruik Seat Ibiza 1.0 TSI

In de Seat Ibiza levert de bekende éénliter met vermogens van 95, 110 of – tot 2020- 115 pk. In de basis zijn deze motoren hetzelfde, waarbij het voor de techniek ook niet uitmaakt of Seat er nu het label TSI of EcoTSI op plakt. Om die redenen bundelen we alle cijfers, om onder de streep een verbruik van 1 op 17,5 (5,8 l/100 km) te zien.

Dat een krachtigere uitvoering niet per definitie een hoger verbruik oplevert bewijst de bestuurder van een 110 pk-variant uit 2017. Met een verbruik van 1 op 20,9 (4,78 l/100 km) over een afstand van 22.473 kilometer is het de onbetwiste zuinigheidskampioen. Hij wordt op de voet gevolgd door de bestuurder van een sportief uitgevoerde Ibiza FR Business Intense. Deze auto, met 95 pk vermogen, reed 104.769 km lang met een gemiddeld verbruik van 1 op 20,7 (4,84 l/100 km).

Minder zuinig kan ook

Aan de onderkant van de lijst bungelt een 95 pk-variant, waarvan de bestuurder bijna 13.000 kilometer reed met een verbruik van gemiddeld 1 op 13,3 (7,5 l/100 km). De op één na onzuinigste bestuurder ‘doet’ 1 op 14,8 met een 115 pk sterke Ibiza 1.0 TSI: al een heel stuk beter, ondanks de naar eigen zeggen sportieve rijstijl.

Hoewel de Seat Ibiza 1.0 TSI met een gemiddeld verbruik van 1 op 17,5 redelijk presteert doen bestuurders van een Volkswagen Polo 1.0 TSI met 95 pk het nog iets beter. Of dat te maken heeft met het Spaanse temperament van de Seat zou niets meer dan giswerk zijn, al laten een paar bestuurders zien dan een verbruik van beter dan 1 op 20 ook met de Ibiza prima mogelijk is.