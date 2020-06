'Porsche-topman Oliver Blume wordt CEO Volkswagen'

Er komt een belangrijke wisseling van de wacht aan bij Volkswagen. Oliver Blume, momenteel CEO van Porsche, wordt de nieuwe CEO van Volkswagen. Hij neemt een deel van de taken van Herbert Diess over.

Een officiële aankondiging laat nog op zich wachten, maar zowel Reuters als het goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport spreken over de bestuurswisseling. Blume (52) wordt naar verluidt van Porsche naar Volkswagen gehaald, om onder andere de problematische conceptie van de ID.3 aan te pakken. Ook de problemen met de nieuwe Golf komen direct op zijn bordje te liggen. Mogelijk is het voor Herbert Diess, die behalve CEO van Volkswagen ook nog CEO van het gehele concern is, allemaal wat teveel om te kunnen behappen. Blume neemt voor het merk Volkswagen daarom Diess' taken over.

Blume, die al sinds de jaren 90 actief is bij de Volkswagen Groep, wordt op zijn beurt naar verluidt opgevolgd door Skoda-topman Bernhard Maier (60). Die zal dan de leiding krijgen over Porsche. Zowel Blume als Maier (foto 2) begonnen in 2015 op hun huidige post en zullen nu dus, na vijf jaar, weer doorschuiven. Wie Maier bij Skoda opvolgt, is nog niet bekend. Blume en Maier zagen onder hun leiderschap hun merken groeien en kennen beiden een indrukwekkende staat van dienst. Hun switch betekent een terugkeer naar een voor hen bekend merk: Blume werkte in het verleden onder andere ook al voor Volkswagen, Maier kwam in 2015 vanuit Porsche naar Skoda.