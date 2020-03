‘Problemen ID.3 niet meer om te lachen’

De Duitse Süddeutsche Zeitung heeft gesproken met nieuwe bronnen die bij Volkswagen werkzaam zijn. Die zeggen: “De auto is nog lang niet klaar voor de markt. Dit is geen lachertje meer.” Hoewel Volkswagen er zelf met geen woord over rept, gaan er al maanden berichten rond dat Volkswagen met flinke productieproblemen kampt. De software van zijn volledig elektrische ID.3 is volgens de berichtgeving de grote boosdoener. De basisarchitectuur van de software in de ID.3 zou te haastig zijn ontworpen, ving Manager Magazin op. Daardoor zouden verschillende aspecten ervan niet goed met elkaar communiceren en uitvallen.

De nieuwe bronnen zeggen dat de paniek groot is bij de fabrikant. Intern zou er gedeeld zijn dat “het een absolute ramp is. We kunnen niet de juiste mensen krijgen.” Het grootste probleem is het gebrek aan jonge ICT’ers die aan de slag kunnen met de nieuwe software. Volkswagen zou ondertussen wanhopig op zoek zijn naar deskundige programmeurs. Het merk kreeg daarnaast een andere flinke klap, want zijn IT-baas Martin Hofmann verlaat het merk volgens Süddeutsche Zeitung aan het einde van de maand.

De ID.3 is een belangrijke auto voor het merk. Als eerste lid van de nieuwe elektrische ID-familie is de auto hét paradepaardje van CEO Herbert Diess. Daarnaast heeft Volkswagen de auto nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe CO2-eisen die in Europa gaan gelden. Zonder ID.3 kan het bedrijf flinke boetes krijgen. Volgens de Nederlandse importeur is er echter nog geen sprake van een eventuele vertraging. “Wij hebben tot dusver geen signalen van Volkswagen ontvangen dat de productie van de ID.3 eventueel vertraging oploopt.” De tijd zal moeten leren of dit ook zo blijft.