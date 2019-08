Porsche Macan Turbo in het nieuw

De Porsche Macan werd juli vorig jaar in een vernieuwd jasje naar voren geschoven. In de tussentijd werd de Macan-reeks versterkt met bijvoorbeeld de Macan S, maar van een Turbo was nog geen spoor te bekennen. Tot nu! Het is misschien even schrikken, want de voorgaande 3,6-liter wordt vervangen door een 2,9-liter turbo-benzinemotor. Een grote domper? Nee hoor, want Porsche haalt wel meer vermogen uit het kleinere blok. 440 pk om precies te zijn: 40 pk meer dan voorheen. Het maximale koppel bedraagt 550 Nm (bij 5.600 tpm). De nieuwe Macan Turbo is standaard uitgerust met de zeventraps PDK-automaat. Vanuit stilstand met de rechtervoet plat op de grond heeft de Macan Turbo 4,3 seconden nodig om op de 100 te zitten. Doortrappen kan tot 270 km/h. Voor die topsnelheid is wel het optionele Sport Chrono-pakket nodig, anders ligt de begrensde grens minder hoog (onbekend hoe hoog alleen).

De Macan Turbo herkennen we van een afstand aan de drie grote luchtinlaten in het front, 20-inch Turbo-wielen, extra aangezette dorpels, vier uitlaatuiteinden en speciale buitenspiegels. Porsche levert verder standaard het high-performance remsysteem Porsche Surfaced Coated Brake (PSCB). Binnenin treffen we standaard leren stoelen en het 10,9-inch touchscherm voor de multimedia. Het 665 watt Bose-geluidssysteem blaast met veertien speakers je favoriete hitjes naar binnen.

De orderboeken zijn per direct geopend. De Nederlandse basisprijs bedraagt € 136.300. Eind oktober levert de Nederlandse importeur de eerste exemplaren af.