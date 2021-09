Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid onder het mes

De tijd vliegt. De Porsche Cayenne is al sinds 2017 bezig aan zijn derde generatie en dus wordt er in Stuttgart al een tijdje hard nagedacht over een gemoderniseerde versie van de SUV. Op deze foto's is de topversie van de reguliere Cayenne in camouflagepak te zien, de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid. Die plug-in hybride is voor de 'conventionele' Cayenne de topversie, maar neemt bij de Cayenne Coupé de rol van subtopper op zich. De Cayenne Coupé is er immers ook als oppermachtige Turbo GT. Goed, terug naar de facelift. Er lijkt namelijk toch echt het een en ander te wijzigen.

De vernieuwde Cayenne krijgt namelijk nieuwe, kleinere en vooral plattere koplampen, kijkers die op dit exemplaar nog rijkelijk vergezeld worden door misleidend camouflagewerk. Daarbij is de voorbumper van deze Turbo S E-Hybrid hoekiger vormgegeven dan die van de reeds bekende versie, al krijgen milder gemotoriseerde Cayennes uiteraard weer subtieler gestileerde exemplaren. Ook wordt het interieur deels vernieuwd. We nemen onder meer een aangepaste middentunnel waar met daarin een kleine keuzehendel voor de automaat zoals we dat van de 911 kennen. Geen grote keuzeknuppel meer dus voor de Cayenne. Het provisorisch in het dashboard geschroefde infotainmentscherm wijst erop dat ook op dit gebied nieuwigheden worden doorgevoerd.