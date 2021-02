Porsche werkt aan facelift voor Cayenne

Als we de derde generatie van de Porsche Cayenne qua levensduur naast zijn voorgangers leggen, dan heeft-ie er nu bijna de helft op zitten. De in 2017 verschenen generatie wacht waarschijnlijk laat in dit jaar een facelift en daarvan vangen we nu de eerste glimp op. Hoewel niet alle foto's even scherp zijn, is duidelijk te zien dat Porsche vooral aan de voorkant stevig de gum over het huidige ontwerp heeft getrokken. De koplampen worden duidelijk anders van vorm. Ze lopen minder ver naar achteren door op de neus en ogen daardoor wat breder dan voorheen. Een behoorlijke stijlbreuk met wat we van de Cayenne gewend zijn.

Aan de achterkant hebben de Duitsers wat meer moeite gestoken in het verbergen van de nieuwigheden. Wat daar gebeurt, is dan ook nog moeilijk te zeggen. Het is niet ondenkbaar dat ook hier de verlichting op de schop gaat, al gaat het waarschijnlijk enkel om een wat andere indeling van de units. Verwacht net als aan de voorkant ook een licht gewijzigde bumper.

De Cayenne heeft Zuffenhausen geen windeieren gelegd, eind 2020 werd immers alweer de miljoenste gebouwd. Toch zou het wel eens kunnen dat het recept voor de Cayenne na deze facelift nog verder op de schop gaat. Voor de volgende generatie brengt Porsche waarschijnlijk volledig elektrische aandrijving naar het model, Porsche werkt immers ook al aan een elektrische Macan. Kijk er niet gek van op als Porsche de Cayenne op hetzelfde voor grotere EV's bestemde PPE-platform baseert. Voorlopig is er voor de liefhebbers van forse en krachtige verbrandingsmotoren in ieder geval nog de gefacelifte Cayenne om naar uit te kijken.