Porsche Cayenne Turbo GT is afgetrainde rangetopper

Op papier, althans. De specificaties die Porsche opgeeft voor de Cayenne Turbo GT zijn ronduit indrukwekkend. Het was al bekend dat deze heftige topversie eraan zat te komen en dat hij behoorlijk snel is, maar nu geeft Porsche alle informatie vrij. 'Turbo GT' is een aanduiding die nog niet eerder voorbij kwam in Stuttgart. Vooralsnog lijkt deze type-aanduiding gereserveerd te zijn voor de Cayenne Coupé. Allereerst de krachtbron: de Turbo GT beschikt net als de Turbo over een 4.0 V8 biturbo, maar daar houdt de vergelijking op. Porsche paste onder meer het inlaattraject, de krukas, turbo en injectoren aan. Ook verstevigde men fundamentele onderdelen als de drijfstangen, zuigers en distributieketting. Dankzij de ingrepen levert de V8 nu 640 pk en 850 Nm koppel.

Het vermogen bedraagt 90 pk en 80 Nm meer dan bij de Turbo, maar door het ontbreken van elektrospieren komt hij nog 40 pk en 50 Nm tekort op de Turbo S e-hybrid. Dat laatste maakt de Turbo GT echter ruimschoots goed op andere fronten, met name door zijn lagere gewicht. Hij dendert namelijk in 3,3 seconden naar de 100 km/h en zijn topsnelheid ligt op 300 km/h; 0,6 seconden en 5 km/h sneller dan de Turbo S. Navraag bij Porsche leert dat het onbeladen gewicht van de Cayenne Turbo GT 2.295 kilo bedraagt. Daarmee is hij 20 kilo lichter dan de Turbo Coupé en 315 kilo lichter dan de Turbo S E-Hybrid Coupé. In aanvulling op de eerdere modificaties beschikt de Turbo GT over een nieuw titanium uitlaatsysteem. Dat is het beste te herkennen aan de twee centraal geplaatste stortkokers onder de achterbumper. Porsche zegt de middendemper te hebben weggelaten, dus naar verwachting gromt de opgefokte V8 een stuk luider.

Niet alleen uiterlijk vertoon

De Cayenne Turbo GT is niet alleen sterker, maar het weggedrag moet ook sportiever aanvoelen. De SUV staat op speciaal voor het model ontwikkelde Pirelli P Zero Corsa-banden en Porsche wijzigde de software voor het Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) en Porsche Traction Management (PTM). Ook zegt Porsche dat de schakeltijden voor de achttraps Tiptronic S-automaat korter zijn geworden. Hoe die aanpassingen zich concreet in de praktijk vertalen, zal moeten blijken uit een rijtest. In ieder geval geeft het Nürburgring-record van 7 minuten en 38 seconden een goede indicatie van de snelheid waarmee de SUV door bochten gejaagd kan worden.

De Cayenne Turbo GT is van buiten in ieder geval niet alleen maar aan zijn badges te herkennen. We noemden de centraal geplaatste uitlaten al even, die omgeven zijn door een prominent aanwezige carbon diffuser. Dat is in principe dezelfde achterbumper als op de Cayenne GTS. Verder heeft de Turbo GT een dakspoiler met carbon zijpanelen en een uitklapbare achterspoiler met een spoilerlip die 25 mm groter is dan die van de Turbo. Aan de voorkant heeft de Turbo GT grotere koelopeningen en een spoilerlip onder de voorbumper. Die aerodynamische aanpassingen zijn er niet alleen voor de show, want volgens Porsche zorgen ze op topsnelheid voor 40 kilo extra downforce. Het overige uiterlijke onderscheid bestaat uit een carbon dak, zwarte wielkastverbreders en 22-inch wielen in de kleur 'Neodyme'.

Flinke meerprijs

Het interieur van de Turbo GT kenmerkt zich door vier zitplaatsen, waarvan de standaard sportstoelen voorin achtvoudig verstelbaar zijn. Wanneer de bestuurder hard gas geeft, krijgen alle passagiers het geborduurde Turbo GT-logo in de hoofdsteunen op hun achterhoofd gestanst. Verder maakte Porsche riant gebruik van alcantara op de stoelen, het stuur, de middentunnel en het dashboard. De contrasterende accenten in het interieur zijn uit te voeren in 'Neodyme' of 'Arctic Grey'. Om het af te maken is het stuur voorzien van een gele 12-uurmarkering. Zo weet je in ieder geval altijd de koers van de mastodont accuraat te bepalen.

De vanafprijs van de Cayenne Turbo GT bedraagt €276.500. Een forse meerprijs ten opzichte van de Cayenne Turbo Coupé, die voor €224.700 in de Nederlandse orderboeken staat. De Cayenne Turbo S e-hybrid is met €192.161 zelfs nog een flink stuk goedkoper. Met de prijs van de Turbo GT komt Porsche bovendien precies in het vaarwater van de 650 pk sterke Lamborghini Urus, die €278.844 kost. Eind september staat de afgetrainde Cayenne bij de dealers. Overigens blijft de aanduiding 'Turbo GT' vooralsnog beperkt tot de Cayenne, want in een reactie laat Porsche weten dat het nog niet bekend is of andere modellen het label ook opgeplakt krijgen.