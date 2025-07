De Porsche Cayenne splitst zich op. Er komt namelijk een volledig elektrische Cayenne aan die naast het huidige model gevoerd gaat worden. Het is die elektrische Porsche Cayenne die de Duitsers nu vanuit alle hoeken laten zien, al is de elektrische SUV nog wel rijkelijk beplakt met psychedelisch stickerwerk.

In 2024 moest de op dat moment tien jaar oude Porsche Macan in Europa plaatsmaken voor een volledig elektrische opvolger. Met grote broer Cayenne pakt Porsche het anders aan. De huidige bijna acht jaar oude derde generatie van de Porsche Cayenne krijgt namelijk een elektrische Cayenne naast zich. Inderdaad: een tot op het kleine moertje nieuwe elektrische Cayenne náást het huidige model. Die brandstof-Cayenne krijgt in ieder geval een tweede facelift om 'm zo actueel mogelijk te houden. De echte nieuwigheden zitten in het elektrische zustermodel.

Het is die elektrische Cayenne waar Porsche nu een vrij uitgebreide set foto's laat zien, al gaat het nog wel om een ingepakt exemplaar. Porsche liet Gabriela Jílková het ingepakte model de heuvel op sturen tijdens de Shelsley Walsh Hill Climb. Jílková is niet de minste, ze is namelijk simulator- en ontwikkelingscoureur bij het TAG Heuer Porsche Formula E Team. De 914 meter lange heuvelklim legde de Cayenne in 31,28 seconden af. Dat is ruim vier seconden sneller dan de vorige snelste tijd voor een elektrische SUV.

De elektrische Porsche Cayenne mag 3,5 ton trekken en om die trekvaardigheid te benadrukken, sleurde de ingepakte Cayenne ook nog even een aanhanger met erop een ruim 2 ton zware klassieker de heuvel op.