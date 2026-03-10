De elektrische Porsche Cayenne Electric is een SUV van excessen. Hij weegt ruim 2.500 kilo en is er met vermogens van tot dik 1.150 pk. Voor wie de absolute topversie te heftig vindt maar zijn neus ophaalt voor de 442 pk sterke instapper, is er deze fonkelnieuwe Porsche Cayenne S Electric.

De elektrische Porsche Cayenne Electric is er als 442 pk sterke naamloze 'instapper' en als extreem heftige Cayenne Turbo Electric. Die laatste is in de basis 857 pk sterk, maar levert in Launch Control-stand een schrikbarende 1.156 pk. Tussen de Cayenne Electric en de Cayenne Turbo Electric nestelt zich deze Porsche Cayenne S Electric. Die is 544 pk sterk, maar schopt het met Launch Control ingeschakeld kortstondig tot een duivelse 666 pk.

Met alle 666 elektropaarden paraat beukt de Porsche Cayenne S Electric vanuit stilstand in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid is afgeregeld op 250 km/h. Net als de andere twee varianten van de Cayenne Electric heeft ook de Cayenne S Electric een 113 kWh (bruto) accu in zijn bodem. Daar perst Porsches nieuwe tussenmaatje een actieradius van 653 kilometer uit. Snelladen kan met een piekvermogen van 400 kW.

De echte Cayenne-kenner herkent de Porsche Cayenne S Electric onder meer aan zijn 20-inch Cayenne S Aero gedoopte lichtmetalen wielen. In tegenstelling tot de minder potente basisversie is de Cayenne S Electric leverbaar met extraatjes die voorheen voorbehouden waren aan de Cayenne Turbo Electric. We noemen Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), Porsche Active Ride-ophanging en het Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)-remsysteem met geel gespoten remklauwen.

Een Nederlandse vanafprijs hebben we nog niet. De Cayenne Electric zonder toevoeging is er vanaf €109.900, de Cayenne Turbo Electric staat voor €171.500 in de boeken.