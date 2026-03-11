Porsche geeft brandstof-Cayenne maar weer eens een facelift

Porsche behoort tot de groeiende groep merken die een eerder gekozen strategie toch maar moet herzien. Ook hier gaat het om even grootscheepse als ambitieuze elektrificatieplannen. Porsche zette lange tijd vrijwel al z’n ontwikkelingsgeld in voor het realiseren van auto’s als de Macan Electric en de Cayenne Electric, terwijl de verkoopcijfers juist meer dan verwacht worden verzorgd door ‘oude’ modellen met verbrandingsmotor. Er moet dus meer aandacht komen voor die brandstofgestookte modellen, die door de tegenvallende vraag naar EV’s ook nog langer mee moeten dan verwacht.

Hoe dat zich in de komende jaren precies gaat ontwikkelen, kunnen we slechts afwachten. Nu al weten we dat er van bepaalde modellen zelfs nog compleet nieuwe generaties met benzinemotor zullen verschijnen, maar bij de (niet-elektrische) Cayenne zal het voorlopig bij een facelift blijven. Alweer, want in 2023 ging de huidige, derde generatie van Porsches grootste SUV ook al onder het mes. Toen was dat erg ingrijpend en bracht de facelift een nieuw ontworpen voor- en achterzijde en een nieuw interieur. Nu houdt Porsche het, afgaande op deze foto’s, een stuk bescheidener. We spotten een voorbumper met lamellen die we nog niet eerder hebben gezien, maar ook koplampen met een vertrouwde vorm. Reken dus op een bescheiden bijpuntsessie, die er als het goed is voor aat zorgen dat de Cayenne nog tot 2030 kan blijven.