Nieuwe elektrische Porsche Cayenne kan draadloos laden

Je elektrische auto opladen zonder er een stekker in te steken? Dat klinkt voor veel EV-rijders als een droom. Maar het is geen volledig onbereikbare. De nieuwe elektrische Porsche Cayenne kan het namelijk!

Porsche heeft een volledig nieuwe elektrische Cayenne in de ontwikkelingskamers staan. Die SUV kan iets bijzonders: draadloos laden. Porsche introduceert medio 2026 namelijk een accessoire waarmee je de Cayenne middels inductie thuis kunt opladen.

Voor de nieuwe Porsche Cayenne stellen de Duitsers 'Porsche Wireless Charging' beschikbaar. Dat is een vloerplaat van 1,17 meter lang, 78 centimeter breed en 6 centimeter dik die je op de vloer van je garage, onder de carport of gewoon op een open parkeerplaats geplaatst kan worden. Die plaat wordt op het stroomnet aangesloten en kan de Cayenne met tot 11 kW draadloos laden. Wel zo makkelijk. De energieoverdracht tussen de auto en de plaat moet zo klein mogelijk zijn en dus zakt de Cayenne enkele centimeters omlaag als hij erboven is geparkeerd. De vloerplaat is voorzien van een sensor die beweging en vreemde voorwerpen kan waarnemen. Het laadproces stopt automatisch wanneer 'een levend object' tussen de auto en de plaat komt. Ook stopt het laden direct wanneer een metalen object tussen beide komt.