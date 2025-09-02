Porsche werkt aan een grondig gefacelifte versie van de huidige brandstof-Cayenne én aan een elektrische Cayenne. Die laatste komt ook als Coupé en zien we nu opnieuw voorbij komen. De laatste keer dat we 'm zagen, was afgelopen voorjaar. Toen had de auto tijdens testrondes op de Nürburgring nog wat meer camouflageplakkers dan nu.

Het uiterlijk van de elektrische Porsche Cayenne Coupé zal ondanks de mindere camouflage nog steeds niet echt voor grote verrassingen zorgen. Er wordt al geruime tijd mee getest en we hebben de verhoudingen van de SUV-met-schuine-daklijn al duidelijk kunnen zien. Het geheel oogt behoorlijk gebalanceerd, voor zover dat bij zo'n combinatie van carrosserievormen mogelijk is.

Dat de Porsche Cayenne meer Macan- en Taycan-achtige koplampen krijgt, was al helder, maar de achterlichten waren nog enigszins in nevelen gehuld. Ook nu blijven die nog enigszins beplakt, dus blijft het nog even spannend hoe die er straks precies uit komen te zien. Ook op technisch vlak moeten we je details nog even schuldig blijven. Tijdens het Goodwood Festival of Speed werd al wel duidelijk dat het uiteraard een zeer potente EV wordt. Het is daar voorlopig zelfs de snelste elektrische SUV ooit. Verder mag de elektrische Cayenne maar liefst 3,5 ton trekken.