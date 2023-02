Porsche 718 Cayman - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een Back to Basics over een auto van een niet pur sang volumemerk: dat slaat eigenlijk nergens op, maar brengt wél opmerkelijke verschillen aan het licht en is daarmee best interessant. Vandaar dat we deze week de Porsche 718 Cayman op het podium der standaarduitrustingen tillen, de goedkoopste Porsche met verbrandingsmotor. We nemen je mee in de zeer uitgebreide configurator van het merk dat niet werkt met uitrustingsniveaus of allerlei pakketten.

Porsche 718 Cayman, €99.983

Nu ondervindt vooral de minder koopkrachtige medemens nadelen van de algemene prijsstijgingen in de afgelopen periode, maar dat wil niet zeggen dat de inflatie niet terug te zien is in de catalogus van een merk als Porsche. Waar een 911 Carrera van de 991.2-generatie - tussen 2015 en 2019 dus - nog minstens €120.000 moest opbrengen, begint het 911-gamma nu bij dik €164.000. De Panamera mag voor vanaf zo'n €149.000 mee naar huis, de 718 Boxster voor net even meer (€2.100) dan een 718 Cayman. Laatstgenoemde staat 'kaal' voor €98.273 in de prijslijsten, maar dat is exclusief de rijklaarmaakkosten à €1.710. Die rekent Porsche nog gewoon, waardoor de effectieve vanafprijs €99.983 is.

Dat maakt de 718 Cayman - de Boxster even niet meegerekend - met enige afstand de goedkoopste Porsche met verbrandingsmotor. De vanafprijs-zonder-rijklaarmaakkosten voor de elektrische Taycan is met €93.600 lager. Voor die auto hoef je echter geen bpm te betalen, terwijl de bpm-som voor de Cayman €35.538 bedraagt. Dat is te danken aan diens 2-liter viercilinder boxer-met-turbo. Die produceert 300 pk, goed voor een 0-100 van 4,9 seconden, een 0-200 van 18,1 seconden en een piek van ruim 270 km/h.

De Porsches 718 Cayman en Boxster zijn overigens de enige twee modellen waarin die motor geleverd werd en wordt. Vanaf de S-varianten van de twee kent het blok een inhoud van 2,5 liter, de uitvoeringen die daar weer boven staan krijgen een zescilinder mee. Je koopt dus wel mooi een unieke en nooit in een ander model gebruikte motor voor je net-geen-ton. Daarbij zal de volgende Cayman volledig elektrisch zijn, waardoor we verwachten dat het blok niet meer terugkomt. Wie scherp is, merkt op dat de Macan eveneens met een viercilinder wordt geleverd. Dat blok is er echter een met de cilinders in lijn. Afijn.

Wat zit er allemaal op en aan?

Nu komt een motorkeuze ook bij andere edities van Back to Basics aan bod, maar waar die vaak wordt gevolgd door de keuze voor een uitrustingsniveau, is dat bij Porsche niet aan de orde. De standaarduitrusting hangt weliswaar samen met de keuze voor een S, GTS of bijvoorbeeld een GT4, maar waar die keuzes vooral iets zeggen over de hoeveelheid vermogen, kunnen we ze lastig typeren als uitrustingsniveaus. Voor allemaal geldt namelijk dat er qua functionaliteiten nogal wat te wensen over blijft na het kiezen voor de motorisering. Zelfs iets als stoelverwarming of climate control is altijd een optie - en dat is niet het enige.

Wat je altijd krijgt in een 718 Cayman, en dus ook als de betaalde prijs onder de ton ligt, zijn een handbediende airco, een infotainmentsysteem met DAB-radio, Bluetooth, navigatie (géén Apple CarPlay en Android Auto, die zijn überhaupt niet leverbaar) en acht (!) speakers, elektrisch verstelbare rugleuningen, een met leer bekleed stuur-zonder-bedieningsknoppen, achterruitverwarming en verwarmbare zijspiegels. That's it. Er zijn geen optiepakketten, dus alles wat je nu nog mist, is verkrijgbaar als losse optie. Dat maakt dat een 718 Cayman samenstellen niet iets is wat je zomaar doet.

Aankleding

Alles kost extra. En dan ook echt alles. Automatische airco? €805. Stoelverwarming? €440. Vloermatten? €113. Cruisecontrol? €339. Adaptieve cruisecontrol? €1.635 (en alleen verkrijgbaar in combinatie met een automaat). Zo kunnen we nog even doorgaan. Waar het om gaat, is dat zaken die bij reguliere volumemodellen al gauw tot de uitrusting behoren, hier een extra investering vergen. Zelfs doodgewone zaken als een automatisch dimmende binnenspiegel verlaten alleen tegen meerprijs de showroom.

Wat de aankleding betreft geldt voor vrijwel alles hetzelfde, al staat daar wel tegenover dat de mogelijkheden - ook bij een 'basis'-718 Cayman - schier eindeloos zijn. Elk element aan de binnen- en buitenzijde kun je van kleur veranderen via het Porsche Exclusive Manufaktur-programma. Haal je daarvoor je neus op en wil je de basis, dan staat je Cayman op 18-inch wielen en is die gehuld in een unilak. Wel is daarvoor een keuze beschikbaar: rood, geel, wit en zwart zijn allemaal 'gratis'. De binnenzijde van een 718-zonder-meerprijs is zwart óf donkergrijs.

Op avontuur in de configurator

Tot dusver heb je kunnen zien en lezen over hoe een basis-718 Cayman eruitziet en over de usual suspects die er wel en niet op zitten. Zo'n uitgebreide lijst met keuzemogelijkheden als die van Porsche biedt echter meer zaken om uit te lichten. De opties van Porsche zijn grofweg te verdelen over vier categorieën: interieur, exterieur, uitrusting en techniek. Tot laatstgenoemde behoren onder meer een PDK-automaat, adaptieve dempers, een sperdifferentieel en een automatische tussengas-bij-terugschakelen-functie. Geen ongebruikelijke zaken, maar het valt op dat ze dus ook gewoon te krijgen zijn op een niet-S, -T of -GTS.

In de categorie 'exterieur' gaat het er een stuk opmerkelijker aan toe. Een metallic lakje is voor vanaf €944 niet schrikbarend duur, maar wil je er een in een kleur naar keuze, dan dien je bijna €10.000 bij te betalen. Wil je op de naafdoppen het Porsche-logo in kleur in plaats van zwartwit? €171 alstublieft. Raamlijsten in glanzend zwart of aluminiumkleurig uitgevoerd kosten €428, een ander uitlaatsierstuk €565, led-koplampen met de kenmerkende vier puntjes €1.608. Dat laatste valt nog alles mee, ook omdat de standaard dim- en grootlichten 'slechts' bi-xenon zijn, met simpel uitgevoerde led-dagrijverlichting.

Wat ook meevalt (maar toch een bijzonderheid is): de meerprijs voor een grotere benzinetank. Slechts €127 extra en Porsche hangt niet een 54-, maar 64-liter tank onder je Cayman. Altijd doen, lijkt ons. Ook dien je bij het samenstellen even te letten op de kosteloze opties. Zo zijn anti-diefstalwielbouten en een bagagenet in de voetenruimte van de passagier dingen die niet standaard aanwezig zijn, maar wel kosteloos kunnen worden toegevoegd. Wat dan weer bijzonder is, is dat een alarmsysteem flink extra kost, evenals een lederen mapje voor het instructieboekje (€403!). Een met leder afgewerkt dekseltje voor het zekeringkastje is met €277 dan weer wat voordeliger, maar... een wát, zei je?

Je begrijpt: over de gigantische lijst met opties kunnen we nog wel even doorgaan. Maar wat valt jou het meest op bij een duik in de Porsche-configurator? Laat het weten in de reacties.